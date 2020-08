Enhedslistens ser gerne, at import af biomasse stoppes, men spørgsmålet er, hvad der kan tage over.

Det skal være slut. Enhedslisten vil have et stop for import af biomasse til afbrænding allerede i 2030, fordi det skader natur og klima.

Det siger klimaordfører Mai Villadsen (EL) i forbindelse med forhandlingerne tirsdag om at gøre det lovpligtigt at bruge bæredygtig biomasse.

- Selvfølgelig skal den biomasse, som Danmark brænder af, være bæredygtig. Men der er altså brug for meget mere. Vi skal også reducere forbruget, så vi kan stoppe importen senest i 2030, siger hun.

Desuden foreslår hun en reduktionsplan for biomasse, hvoraf en stor del er rester fra produktion af trævarer.

Efterhånden som efterspørgslen stiger i Danmark og globalt, øges risikoen for, at der drives rovdrift på skovens ressourcer.

Trenden er, at stadig mere af den danske energi fra biomasse laves af især skovflis og træpiller, som importeres fra udlandet. I 2018 var det 37 procent, hvilket er den højeste andel nogensinde.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) kalder biomasse den bedste løsning lige nu og mener ikke, at der er nogen, der kan pege på, hvordan man ellers skulle sikre, at der er varme og el de steder, hvor man udfaser kul fra kulkraftværkerne i de her år.

Dansk Fjernvarme fremhæver dog CO2-neutral geotermi, som ifølge dem bør være en helt central del af løsningen til at levere grøn varme i fremtiden.

- Geotermi, der står overfor sit helt store gennembrud i Danmark, kan netop træde i stedet for biomassen i de store byer.

- Her vil små varmepumper på husmurene være et samfundsmæssigt dyrt alternativ og næppe bidrage til at forskønne bymiljøet i forhold til den grønne fjernvarme, der ligger under jorden, siger fagkonsulent Maria Dahl Hedegaard i en kommentar.

Klimaordfører Signe Munk (SF) er glad for, at ministeren endelig vil se på at gøre det lovpligtigt at bruge bæredygtig biomasse.

- Det hilser vi velkommen. Allerede i foråret stillede vi beslutningsforslag om, at der bliver lovpligtige bæredygtighedskrav lige fra træpillefyr hjemme hos danskerne til træbiomasse, der brændes af på de store værker.

- Vi er rigtig glade for, at ministrene bliver konkret på det her, det har vi efterspurgt, siger Signe Munk.

SF vil gerne have, at både de små og store forhandlere skal omfattes af de nye regler, og vil ikke gå så langt som et importstop.

/ritzau/