Norge har stoppet eksport af militært udstyr til Tyrkiet. Sverige vil gøre det via EU. EL vil gøre begge dele.

Danmark bør gå i nordmændenes og svenskernes spor og stoppe eksport af våben til Tyrkiet.

Det mener Enhedslistens udenrigsordfører, Eva Flyvholm.

- Vi skal i den grad følge Norges og Sverige eksempel og sørge for, at vi øjeblikkeligt stopper al våbensalg til Tyrkiet fra dansk side, og at vi i næste uge i EU-kredsen foreslår, at vi får et fuldt europæisk stop for eksport af våben.

- Det er klart, at det er helt afgørende, at vi ikke på nogen måde skal medvirke til de vanvittige angreb, som Tyrkiet har gang i nu. Det er vigtigt også at få sendt det signal nu, siger Eva Flyvholm.

Tidligere torsdag aften har Norges udenrigsminister meldt, at landet stopper sin eksport af militært udstyr til Tyrkiet, og Sveriges udenrigsminister vil bede Riksdagen om støtte til en fælles EU-embargo.

Tyrkiet indledte onsdag den militære offensiv i det nordøstlige Syrien. Jagerfly bomber kurdiske byer, og tyrkiske soldater er torsdag trængt længere ind i Syrien.

Eva Flyvholm oplyser, at hun har bedt ministeriet om et overblik over den danske eksport af våben til Tyrkiet.

- Men uanset hvad, skal vi have den stoppet med det samme, for det er helt afgørende at sende det signal, siger hun.

I foråret sidste år oplyste daværende justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i et svar til Folketinget, at Danmark i 19 tilfælde i perioden fra 2013-2017 havde givet tilladelse til, at danske virksomheder kunne eksportere våben og militært udstyr til Tyrkiet. Det skrev Jyllands-Posten.

