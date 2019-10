På hver enkelt institution skal der maksimalt være tre vuggestuebørn og seks børnehavebørn per voksen.

Enhedslisten vil mikrostyre antallet af pædagoger i vuggestuer og børnehaver. Det oplyser partiet forud for forhandlingerne om finansloven tirsdag morgen.

I finanslovaftalen skal der indskrives, at der skal være maksimalt tre vuggestuebørn og seks børnehavebørn per voksen i institutioner.

- Vi kræver, at minimumsnormeringerne skal gøres op for hver enkelt institution, ikke et gennemsnit i hver kommune.

- Hvis der nede i dit barns børnehave er én voksen til ti børn, så bliver du jo ikke mere tryg af, at en anden børnehave trækker kommunens gennemsnit op, siger Pernille Skipper i en pressemeddelelse.

Tirsdag er temaet minimumsnormeringer. Enhedslisten møder op i Finansministeriet klokken 08.30 og siden følger De Radikale og SF.

Emnet var et af de helt store i valgkampen, hvor mange tusinder gik på gaden i over 50 byer for at kæmpe for bedre forhold i danske daginstitutioner. Regeringen har lovet, at de skal være fuldt indfaset i 2025.

Den store uenighed i forhandlinger er ifølge regeringens støtteparti, om det er nok, at der er et gennemsnit i kommunen, eller om normeringerne skal gælde ned til den enkelte institution.

- Vi vil have afsat en milliard kroner til minimumsnormeringer på finansloven i år, og så vil vi have minimumsnormeringerne vedtaget ved lov allerede inden sommerferien, siger Pernille Skipper.

