Mandag klokken 12 begynder de næste forhandlinger om en langsigtet plan for yderligere genåbning af samfundet.

Enhedslisten vil have, at de studerende skal have lov at mødes i studiegrupper før en genåbning af barer og caféer.

Det siger partiets sundheds- og uddannelsesordfører, Pernille Skipper.

- Vi har et helt klart budskab til regeringen: Vi skal have de studerende ind i genåbningsplanen, og de skal før i køen end barer og caféer.

- Det var nærmest tåkrummende pinligt at se de studerende i øjnene i foråret, da de kunne komme på bar, før de kunne komme i skole. Det skal ikke ske igen, siger Skipper i en skriftlig kommentar.

- Enhedslisten vil have, at studerende skal kunne indgå i mindre og faste studiegrupper, hvor de også kan mødes fysisk.

- Det kan godt være, at vi ikke kan fylde store auditorier med lærerstuderende eller presse 30 sygeplejerskestuderende ind i et klasselokale, men at kunne mødes i mindre grupper, ville også hjælpe helt vildt meget, siger Skipper.

Hun kalder mistrivslen "alarmerende høj" blandt de studerende, og hun hæfter sig ved, at det faglige halter gevaldigt efter.

- Trivsel handler ikke først og fremmest om fredagsbarer. Trivsel og faglighed hænger sammen, og vi understøtter begge dele ved at åbne op for studiegrupper. Der er behov for, at de unge kommer tilbage i studiefællesskaber hurtigst muligt.

- Ved sidste genåbning åbnede barer før de videregående uddannelser, og det skal simpelthen gøres bedre denne gang. Politikerne taler ned til de studerende, hvis de kan mødes på barerne og drikke øl, før de kan mødes om en opgave, siger Skipper.

Forhandlingerne i Statsministeriet begynder mandag klokken 12. Der forhandles uden bagkant. Efter planen skal der senest tirsdag være en plan klar for resten af genåbningen. Det vil sige, at der godt kan lande en langsigtet plan for genåbningen allerede mandag.

I de seneste uger er samfundet åbnet yderligere op. Senest i dag, mandag, er flere restriktioner blevet lempet. Eksempelvis er forsamlingsforbuddet hævet fra fem til ti personer, dog kun udendørs.

/ritzau/