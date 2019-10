Den danske udenrigsminister må handle hurtigt for at forsøge at stoppe en tyrkisk invasion i Syrien, siger EL.

Udenrigspolitisk Nævn er onsdag hasteindkaldt med et eneste punkt på dagsordenen: Trump og Syrien.

Det sker, fordi det har skabt usikkerhed, at USA's præsident, Donald Trump, har varslet, at USA vil trække sine tropper ud af Nordsyrien.

Samtidig lyder det, at USA ikke vil stå i vejen for, at Tyrkiet invaderer området, der er kontrolleret af kurdere.

Hastemødet er blandt andet indkaldt på initiativ fra Enhedslisten, og før dagens møde siger Eva Flyvholm, partiets udenrigsordfører, at den danske udenrigsminister bør gribe til handling. Og det skal ske hurtigt.

- Vi er nødt til at sikre en international tilstedeværelse, hvis det ikke skal gå helt galt. Det bedste vil være en FN-fredsbevarende styrke på grænsen mellem Tyrkiet og Syrien, som kan standse angreb og sikre stabilitet og hjælp, siger hun i en skriftelig kommentar.

For USA har kurderne længe været en allieret i kampen mod Islamisk Stat i Syrien, men sent søndag annoncerede Det Hvide Hus dog, at USA trækker tropper ud af området.

Dermed er der tilsyneladende givet grønt lys til en tyrkisk offensiv mod kurderne.

Egentlig havde USA og Tyrkiet i august indgået en aftale om at etablere en sikkerhedszone i det nordligste Syrien op til grænsen mod Tyrkiet.

/ritzau/