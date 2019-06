Bedre Psykiatri er positive over Enhedslistens udspil om at hæve gennemsnitslevealderen for psykisk syge.

Overdødeligheden blandt psykisk syge skal bekæmpes over en tiårig periode, lyder det i et nyt psykiatriudspil fra Enhedslisten.

- Det er helt uholdbart, at vi i dag står i en situation, hvor borgere med en psykisk sygdom lever i gennemsnit 20 år kortere end den generelle gennemsnitslevealder, siger psykiatriordfører Peder Hvelplund (EL).

I alt foreslår Enhedslisten at afsætte en milliard kroner om året de næste ti år til et såkaldt akutløft i psykiatrien.

Et af Enhedslistens bindende mål er at hæve gennemsnitslevealderen.

- Vi har en tiårig plan, hvor det er oplagt at sige, at man så skulle hæve gennemsnitslevealderen med fem år i den periode, siger Peder Hvelplund.

Midlerne skal fordeles til oprettelse af nye sengepladser i psykiatrien og et akutberedskab i hver region.

Desuden vil Enhedslisten have oprettet videnscentre for mennesker med misbrug og psykisk lidelse.

Udspillet skal ifølge Enhedslisten finansieres ved øget beskatning af Nordsøolien og øget skat på hvad partiet kalder "overnormal profit".

Foreningen Bedre Psykiatri er positive over Enhedslistens udspil.

- Det er meget positivt, at endnu et parti nu bakker så helhjertet op om forslaget om en 10-årig plan for styrkelse af psykiatrien, siger landsformand for Bedre Psykiatri, Knud Aarup.

Foreningen er klar til at holde partierne op på deres psykiatriudspil, der er kommet i løbet af valgkampen.

- Vi vil følge det her tæt. Alle de positive udspil, der er kommet i valgkampen, skal man kunne se konkret - uanset regering til den tid - ved Folketingets åbningstale, slår Knud Aarup fast.

I efteråret præsenterede regeringen (Venstre, De Konservative og Liberal Alliance) et psykiatriudspil, hvor der skulle prioriteres 2,1 milliarder kroner til psykiatrien over de næste fire år.

Her lød en af af flere målsætninger, at andelen af unge, der har det dårligt mentalt, skal være faldet med 25 procent i 2025.

Socialdemokratiet har i valgkampen præsenteret deres psykiatriplan, hvor partiet vil bruge omkring en halv milliard kroner mere årligt på psykiatrien.

Her lyder en af initiativerne, at alle i alderen 6 til 18 år gratis kan få hjælp, hvis man lider af let til moderat angst og depression.

SF har i valgkampen kommet med et udspil, hvor partiet vil øge psykologordningen, så ventelisterne på angst og depression kan halveres til cirka fem uger.

/ritzau/