Der skal investeres i de nye uddannelsessteder, hvis regeringens udspil skal fungere, mener Mai Villadsen (EL).

Regeringens udspil om at etablere 25 nye uddannelsessteder i hele landet frem mod 2025, vil skabe muligheder for unge rundt om i landet, mener Enhedslisten.

Men det er bekymrende, at det ser ud til, at regeringen ikke har planer om at tilføre penge til uddannelsessektoren, mener politisk ordfører Mai Villadsen.

- Det bliver en svær balance at få uddannelsesmulighederne bredt ud i landet. For jeg mener, at der skal investeres i, at uddannelseskvaliteten ikke daler, og jeg er bekymret for, at det er en regulær spareøvelse for regeringen.

- Hvis det her skal lykkes, er der nødt til at følge ordentlige penge med, fordi de her små steder ikke kan benytte sig af stordriftsreformerne. Men vi skal samtidig heller ikke bare udsulte de mange uddannelsespladser, som fortsat skal være i byerne, siger hun.

I udspillet kommer regeringen med en stor plan for, hvordan flere studerende skal læse i mindre byer frem for København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Blandet andet ønsker regeringen, at 60 procent af de fire store velfærdsuddannelser skal ligge uden for de største byer. De fire uddannelser er lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver

Derudover skal der også etableres fem nye udbud af universitetsuddannelser uden for de største byer.

