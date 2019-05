Offentligt ansatte bliver mødt af aggressive arbejdsgivere, mener EL, som vil have det stoppet med et løfte.

Offentligt ansatte skal tydeligt kunne mærke, hvis der sidder et andet flertal for bordenden under overenskomstforhandlinger i næste valgperiode.

Det siger Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, som mener, at der hersker en aggressiv og konfliktoptrappende adfærd over for ansatte i det offentlige.

- Der er en idé om, at man skal presse citronen mest muligt, når det kommer til offentligt ansatte, i stedet for at sørge for at de har ordentlige arbejdsforhold, siger Pernille Skipper.

Hun håber, at alle de resterende partier i rød blok vil afgive et løfte om, at tilgangen til de offentlige ansatte skal tage udgangspunkt i dialog og ikke konflikt.

Situationer som den 25 dage lange lærerlockout i 2013 og statens lockoutvarsel sidste år, som udsprang af en konflikt om de offentligt ansattes spisepause, skal undgås med sådan et løfte.

Løftet er kun en del af et velfærdsudspil, som partiet præsenterer op til folketingsvalget 5. juni. Det fulde udspil bliver først præsenteret tirsdag eftermiddag.

Netop velfærdspolitikken er vigtig for Enhedslisten at få indflydelse på, hvis partiet skal bruge sine mandater til at støtte en socialdemokratisk regering efter et valg.

- Et rødt arbejdsgiverløfte er et godt udgangspunkt for at genoprette vores velfærd, siger Pernille Skipper.

- Vi skal sørge for, at de offentligt ansatte føler, at der sidder nogle politikere, som rent faktisk vil give dem nogle ordentlige arbejdsforhold, siger hun.

