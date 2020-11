Det vigtigste er at få afværget en potentiel sundhedskatastrofe, siger Enhedslistens sundhedsordfører.

Det afgørende for regeringens støtteparti Enhedslisten er at få håndteret sundhedsrisikoen ved at coronavirus spreder sig blandt mink. Først efterfølgende skal forløbet granskes, mener partiet.

- Lige nu må fokus være på, at vi får afværget en global sundhedskatastrofe, siger Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund.

- Og så skal vi efterfølgende have kigget på det forløb, der har været, for at se om det skal have nogle konsekvenser.

I sidste uge meldte regeringen, at alle landets mink skal aflives, fordi sundhedsmyndighederne er bekymret over udviklingen med coronasmitte blandt mink.

Statens Serum Institut har konstateret mutationer af virusset, som kun reagerer svagt på antistoffer. Det kan betyde, at en kommende vaccine i værste fald vil være mindre effektiv.

Men regeringen har ikke lovhjemmel til at beordre alle mink aflivet. Lovgrundlaget vil regeringen have på plads ved at fremsætte en hastelov.

Det ligger dog fast, at der ikke flertal for at fremsætte en hastelov, der skal skaffe regeringen lovgrundlag for at aflive mink. En samlet opposition vil ikke være med til at haste lovgivningen igennem.

Det kræver et stort flertal af gennemføre en hastebehandling. Tre fjerdedele af Folketingets medlemmer skal bakke op, før regeringen kan fremsætte en hastelov.

Folketingets Udvalget for Foretningsorden skal tirsdag formiddag drøfte tidsplanen for hasteloven.

/ritzau/