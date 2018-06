Per Clausen (EL) mener ikke, at der er grund til at klappe i hænderne over næste års kommuneaftale.

København. Både finansminister Kristian Jensen (V) og formanden for Kommunernes Landsforening (KL), Jacob Bundsgaard, udtrykker glæde over den aftale, der torsdag er indgået om kommunernes økonomi næste år.

Men Per Clausen (EL), der er medlem af byrådet i Aalborg og også sidder med i KL's bestyrelse, er ikke begejstret.

For selv om kommunerne får et løft på servicebudgetterne på 1,7 milliarder kroner, så har de samtidig forpligtet sig til at effektivisere for en halv milliard.

Dermed er der blot 1,2 milliarder kroner mere at gøre med end året før.

Det skal ses på baggrund af, at blandt andet flere ældre forventeligt øger de kommunale serviceudgifter med 1,4 milliarder kroner.

- Regeringens udspil var helt i hegnet og lagde op til dramatiske forringelser af kommunernes økonomi.

- Set i det lys kan man selvfølgelig sige, at det er billigt sluppet med status quo.

- Det synes jeg bare ikke, er godt nok, når man tager udgangspunkt i den økonomiske situation i Danmark nu. Og på baggrund af 15 år med konstante sparerunder i den kommunale sektor, siger Per Clausen.

Han forventer, at forhandlingsresultatet medfører, at der fortsat vil ske serviceforringelser i kommunerne.

- Området for handicappede er blandt andet hårdt presset i forvejen, og så er der jo frem for alt også folkeskolen, hvor man skal forsøge at lave mere rimelige arbejdstidsbestemmelser til lærerne, uden at der følger ekstra penge med.

- Men regeringen kom med et helt uspiseligt oplæg, og derfor har vi brugt meget tid på at få luget alle tidslerne væk.

- Det har betydet, at vi aldrig er nået så langt som til at diskutere, hvordan vi fremadrettet kan skabe bedre vilkår i den kommunale sektor, siger aalborgenseren.

Han deltog ikke direkte i forhandlingerne, men sad sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer i KL med ved ringside under de afgørende forhandlinger onsdag og torsdag.

/ritzau/