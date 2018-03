Enhedslistens Rosa Lund, der i øjeblikket vikarierer for Johanne Schmidt-Nielsen i Folketinget, har fredag delt en video fra den kendte tyske film om Anden Verdenskrig, Der Untergang.

Videoen skal forestille at være en lækket video fra Finansministeriet før pressemødet, hvor Sophie Løhde (V) offentliggjorde, at staten lockouter to tredjedele af sine ansatte, hvis de strejker 10. april.

I stedet for de originale undertekster, hvor den daværende tyske nazistiske diktator Adolf Hitler raser over, at drømmen om Det Tredje Rige er ved at falde fra hinanden, er der indsat en tekst om de eventuelle overenskomstforhandlinger.

'Lockout dem alle sammen. For min skyld kan I lukke HELE velfærdssamfundet ned', lyder det blandt andet i videoen, som Rosa Lund har delt.

Hun har dog ikke lavet den, fortæller hun, da BT fredag aften fanger hende på telefonen.

»Jeg fandt den på YouTube og synes, at den var sjov. Jeg er rigtig bange for, at vi vil se samme procedure, som vi så under lærerkonflikten i 2013. Det frygter jeg, vi kommer til at opleve igen,« siger Rosa Lund.

Du deler en video, hvor man må forstå, at Hitler-figuren er et billede på en person, der trækker i trådene i den igangværende lockout. Det er vel innovationsminister Sophie Løhde (V). Synes du, at Sophie Løhde minder om Hitler?

»Nej. Jeg synes ikke, Sophie Løhde er Hitler.«

Hvordan skal man så forstå sammenligningen?

»Jeg synes ikke, at jeg sammenligner med Hitler. Det er også derfor, at kommentaren over videoen er en blinke-smiley. Det er et humoristisk indspark.«

Men humor eller ej, så laver du en kobling til Hitler?

»Jeg synes ikke, at der er nogen kobling. En eller anden har lavet et sjovt indspark, som jeg så deler.«

Hvordan skal man så forstå videoen?

»Videoen er udtryk for, at jeg er bekymret. Jeg var også folketingsmedlem i 2013, og det var en socialdemokratisk ledet regering, der greb ind i dengang. Det var jeg også imod. Det handler sådan set ikke om regeringens farve, men jeg mener ikke, at regeringen skal blande sig i konflikter på arbejdsmarkedet. Vi har en model, der bygger på forhandling,« lyder det fra Rosa Lund.



BT har fredag aften forsøgt at få en kommentar fra Sophie Løhde, men det kunne ikke lade sig gøre.