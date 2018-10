Velfærd skal i centrum for finansloven i valgåret, siger Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper.

København. Velfærden skal forbedres, fordi der mangler hænder mange steder. Desuden skal regeringen forbedre sin klimaplan efter advarslen fra FN's klimapanel.

Det siger Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, før hun torsdag forhandler finanslov med finansminister Kristian Jensen (V) ved det første sættemøde.

Enhedslisten kræver 27.000 personer ansat i velfærden over fire år.

- De skal være på sygehusene, i vores ældrepleje og ude hos mennesker med handicap.

- Det er over hele linjen, at man år efter år har oplevet nedskæringer, samtidig med at vi får flere børn i børnehaven, men færre pædagoger, siger Pernille Skipper.

Klimaet skal forbedres med en bindende klimalov. Den skal sikre, at klimaet løbende forbedres.

Loven svarer til budgetloven, som binder økonomien over fire år, påpeger hun.

- Mekanismen er sådan set kendt. Hver gang vi tager skridt politisk på Christiansborg, bliver det holdt op mod, at vores klimamålsætninger løftes.

- Det nytter ikke, at man kun taler grøn omstilling en gang om året, siger Pernille Skipper.

Enhedslisten vil afskaffe kontanthjælpsreformen, der blev indført af Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, som beskæftigelsesminister. Men der hører mere til, siger hun.

- Vi skal drøfte flere reformer, hvis vi skal se på fattigdom. Den ene blev gennemført af den tidligere regering.

- Den har ført til stigende ungdomshjemløshed. Vi skal også tale om den reform, der indførte kontanthjælpsloft og integrationsydelse, siger Pernille Skipper.

Enhedslisten vil lade folk gå på pension efter 40 år på arbejdsmarkedet. Det er dyrt, erkender den politiske ordfører.

- Det koster noget at lade mennesker gå fra i ordentlig tid, så man stadig har nogle gode år i kroppen.

- Det vil være fuldstændig retfærdigt, at man har en ret til at trække sig efter 40 år på arbejdsmarkedet, siger Pernille Skipper.

Hun regner ikke med, at Enhedslisten kommer med i finansloven.

/ritzau/