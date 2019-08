Teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune har været væk fra posten siden april. Retssag om tre uger.

Ninna Hedeager Olsen (EL) har siden 7. april ikke været at finde på sit borgmesterkontor i København.

Borgmesteren blev sygemeldt, efter at det kom frem, at en mand var mistænkt for voldtægt af en kvindelig gæst til en fest i borgmesterens lejlighed.

Sygemeldingen med fuld løn på over 100.000 kroner om måneden er onsdag gået ind i sin fjerde måned.

Enhedslisten København har udpeget en stedfortræder for teknik- og miljøborgmesteren, og dermed betaler kommunen for to borgmestre.

Trods gentagne forsøg er det ikke lykkedes at få et interview med Enhedslisten København. I stedet har partiet kun villet svare skriftligt og er ikke vendt tilbage på opfølgende spørgsmål.

Spørgsmål: Hvornår forventer Enhedslisten, at Ninna Hedeager Olsen er tilbage?

- Når hun er rask. Vi har fået besked om, at Ninna Hedeager Olsen forventer at være klar til at vende tilbage kort tid efter retssagen, skriver Enhedslisten København i en mail.

Spørgsmål: Hvorfor har Enhedslisten København ikke besluttet, at stedfortræderen Karina Vestergård Madsen skulle overtage borgmesterposten, så dobbeltløn kunne undgås?

- Fordi Ninna er sygemeldt og regner med at komme tilbage efter retssagen.

Spørgsmål: Har I opfordret Ninna Hedeager Olsen til at trække sig som borgmester?

- Nej, det har vi ikke. Vi har fuld tillid til, at Ninna kan løfte opgaven, når hun er rask.

Spørgsmål: Synes Enhedslisten, det er rimeligt, at Ninna Hedeager Olsen intet har skullet dokumentere for at være sygemeldt på ubestemt tid med en løn på over 100.000 kr. om måneden?

- Vi synes generelt, at lønnede politikere skal have arbejdsvilkår, der ikke er markant bedre end alle mulige andre lønmodtagere, og vi er altid klar til at drøfte, om reglerne er rimelige. Det er en af grundene til, at vi i Enhedslisten har en partiskat.

Spørgsmål: Vil Enhedslisten tilbagebetale den partiskat, der tilgår partiet fra den dobbelte borgmesterløn?

- Nej. Enhedslisten Københavns bestyrelse har truffet en beslutning om, at alle vores kommunalpolitikere betaler partiskat af deres vederlag, og det skal Ninna også gøre af den løn, hun får under sin sygdom.

Spørgsmål: Vil Enhedslisten København tilbagebetale et beløb svarende til dobbeltlønnen til kommunekassen?

- Nej. Der er tale om løn under sygdom, så de penge har den sygemeldte selvfølgelig ret til.

Spørgsmål: Ifølge reglerne kan borgmesteren være sygemeldt i ni måneder med fuld løn. Vil Enhedslisten finde det acceptabelt, at borgmesteren forbliver sygemeldt i de maksimale ni måneder?

- Det kommer an på en konkret vurdering. Ninna har meddelt, at hun er tilbage kort efter retssagen, så det går vi ud fra.

- Hvis Ninna meddeler, at hendes helbredsmæssige tilstand alligevel ikke tillader den planlagte tilbagevenden, så vil Enhedslisten København tage stilling til, hvad der så skal ske.

Hvordan Ninna Hedeager Olsen efter længerevarende sygdom kan forudsige, at hun vil være rask kort efter retssagens afslutning, er Enhedslisten København blevet spurgt til, men partiet er ikke vendt tilbage.

Retssagen finder sted 28. august.

/ritzau/