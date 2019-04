Lars Løkke langer ud efter Frederiksens pensionsudspil. SF og Enhedslisten mener, at S er foran Løkke.

Socialdemokratiet har fået kritik for sit pensionsudspil, der ikke kan give svar på, hvem der kan tilbydes en tidligere tilbagetrækning.

Søndag aften sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) under en tv-duel med partiformand Mette Frederiksen (S), at Socialdemokratiets pensionsudspil kan være et af de største bluffnumre i dansk politik i generationer.

Udspillet møder ikke den samme kritik hos de røde partier. Det giver nemlig god mening, at Mette Frederiksen (S) endnu ikke kan sige, hvem tilbuddet vil gælde, siger partiformand Pia Olsen Dyhr (SF).

- Jeg læser Mette Frederiksens pointe, som at det først skal udmøntes og gøres konkret sammen med arbejdsmarkedets parter. Det giver god mening, siger Olsen Dyhr.

Også hos politisk ordfører Pernille Skipper (EL) er den manglende konkretisering ikke den største sten i skoen.

- Vi er rigtig glade for, at socialdemokraterne forsøger at gøre noget ved et stort problem, siger Skipper.

- Jeg vil også sige, at det er ikke tilstrækkeligt til reelt at løse problemet med den stigende pensionsalder. Forslaget indebærer stadigvæk, at pensionsalderen skal stige og stige, siger Pernille Skipper.

Begge er enige om, at det er et godt udgangspunkt og et skridt på vejen, at S er kommet med et udspil. SF mener ikke, at Lars Løkke tager problemet alvorligt.

- Han bruger mere krudt på at angribe Socialdemokratiets udspil end at lancere sit eget udspil, siger SF-formanden.

Pernille Skipper hæfter sig også ved, at Løkke ikke selv er kommet med noget.

/ritzau/