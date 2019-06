Partierne skal ikke binde hinanden på hænder og fødder under regeringsforhandlingerne, siger Skipper.

Selv hvis partierne i rød blok under regeringsforhandlingerne kan blive enige om, hvilken kurs en ny regering skal sætte, vil der stadig være store uenigheder blandt de fire partier.

Det lader Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, forstå, da hun kommer ud af Landstingssalen på Christiansborg, hvor forhandlingerne om en ny regering foregår:

- Det vil ikke være sådan, at vi ikke vil være uenige de næste fire år, og at vi ikke får en masse skænderier.

- Det er vigtigt for mig at pointere. Vi kommer ikke ud, og så har vi gennemført al Enhedslistens politik, eller så er vi ikke længere uenige med Socialdemokratiet.

- Træerne vokser jo ikke ind i himlen, siger hun.

Pernille Skipper har heller ingen forventning om, at Socialdemokratiet kommer til at lave alle politiske aftaler med Enhedslisten de næste fire år.

Det vigtigste er, at Enhedslisten kan få en garanti for, at en ny regering sender Danmark i en retning med mere grøn omstilling, bedre velfærd og en økonomisk politik, som mindsker uligheden.

- Det er derfor, vi har de her forhandlinger. Det er for at være enige om retningen, men ikke for at vi binder hinanden på hænder og fødder, siger hun.

Regeringsforhandlingerne er efter en pause på to dage blevet genoptaget lørdag formiddag.

Her var Enhedslisten, SF og De Radikale alle en tur forbi forhandlingslokalet, hvor S-formand Mette Frederiksen og politisk ordfører Nicolai Wammen sidder.

Lørdag eftermiddag tager partierne så en runde til efter nogle timers pause.

/ritzau/