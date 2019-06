Syge arbejdsløse skal ikke længere sendes i praktik og arbejdsprøvning, som forværrer deres helbred, mener EL.

Det skal ikke længere være muligt for landets kommuner at erklære syge borgere jobparate eller sende dem i arbejdsprøvning, hvis en læge vurderer, at deres helbred ikke kan holde til det.

Sådan lyder et nyt krav, som Enhedslisten vil tage med til de kommende regeringsforhandlinger, hvis Mette Frederiksen (S) skal danne regering efter folketingsvalget på onsdag.

Det skriver A4 Nu.

- Vi skal sørge for, at speciallægeerklæringer ikke bare kan tilsidesættes, og at syge mennesker ikke bare kan sendes i arbejdsprøvning, som de får det dårligere af, siger Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper til A4 Nu.

- Det burde der kunne findes flertal for efter et valg.

Ifølge partiets udspil skal jobcentrene ikke kunne erklære kontanthjælpsmodtagere jobparate, hvis det fremgår af en lægeerklæring, at borgeren er for syg til at arbejde.

Jobcentrene skal heller ikke kunne sende syge arbejdsløse ud i forløb for at afklare eller udvikle arbejdsevnen, hvis en læge vurderer, at borgeren er for syg.

- Det her forslag vil ikke kunne stå alene, men det vil betyde rigtigt meget for mange af de ramte, og det vil være et lille skridt i retning af et mere tillidsfuldt beskæftigelsessystem, siger Pernille Skipper.

Forslaget bunder blandt andet i en rapport fra Psykiatrifonden og Landsforeningen Sind.

Den viser, at en stor del af de sygdomsramte danskere føler, at kontakten med jobcentret forværrer deres helbred og livskvalitet.

- Det er en grundlæggende betingelse, at vi vil se forbedringer for syge og arbejdsløse, hvis en ny regering skal sidde på vores mandater, siger Pernille Skipper.

- Vi vil have en forsikring om, at en ny regering vil bekæmpe ulighed og fattigdom.

A4 Nu har forsøgt at få en kommentar fra Socialdemokratiet. Det har ikke været muligt.

