Det skal ifølge Enhedslisten ved lov indføres, at beskæftigelseseffekten af større reformer evalueres.

Finansministeriets regnemaskine skal have et "virkelighedstjek", hvis det står til Enhedslisten.

Partiet vil i forbindelse med de igangværende finanslovsforhandlinger stille krav om, at der indføres faste evalueringer af beskæftigelseseffekten af "større reformer".

Enhedslisten foreslår, at der inden for en ramme på 20 milliarder kroner i 2020 påbegyndes et arbejde med effektevaluering af, om og i hvilket omfang de forventede dynamiske effekter af gennemførte reformer siden 2011 har fundet sted.

Fremadrettet skal der ifølge partiet indføres en lov, som siger, at alle større reformer evalueres nogle år efter deres ikrafttræden.

Det for at teste, om de forventede adfærdsvirkninger er indtruffet. Evalueringen udføres af uafhængige forskere.

Enhedslisten har i en årrække været yderst kritisk over for regnemaskinen i Finansministeriet.

Som eksempel nævner Enhedslisten forkortelsen af dagpengeperioden. Her viste ministeriets udregninger, at 2000-4000 personer ville falde ud af dagpengesystemet. Tallet endte at være over 30.000 det første år.

Derfor skal der komme mere styr på ministeriets regnemaskine. Det siger Rune Lund. Han er Enhedslistens finansordfører.

- Tusinder af syge og arbejdsløse har været udsat for massive forringelser, mens skiftende regeringen har sagt, at det ville gavne økonomien, og det ville få mange flere til at arbejde mere.

- Vi kan se, at de meget få evalueringer af reformer, der rent faktisk er blevet gennemført, viser noget andet, samtidig med at reformerne er gået ud over tusindvis af mennesker.

- Derfor er det eneste ordentlige at gøre at lave en undersøgelse af de seneste reformer.

- Lige nu fortsætter Finansministeriet med at regne med deres politiske regnemaskine, der påstår, at forringelser for syge og arbejdsløse og pensionister får flere i arbejde og gavner økonomien.

- Også selv om antagelserne bag dette regnestykke hviler på et tyndt grundlag. Derfor skal vi have et virkelighedstjek af regnemaskinen i Finansministeriet, siger Rune Lund i en skriftlig kommentar.

Enhedslisten skal til forhandlinger hos finansminister Nicolai Wammen (S) torsdag klokken 16.

Det forventes, at S-regeringen lander en aftale om finansloven for 2020 med sine tre støttepartier. Foruden Enhedslisten er der SF og De Radikale.

Temaet for torsdagens forhandlinger er finansiering.

/ritzau/