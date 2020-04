Udlændinge skal kunne få dansk statsborgerskab uden et håndtryk under coronakrisen, mener Enhedslisten.

Håndtryk er blevet bandlyst under udbruddet af coronavirus i Danmark.

Derfor er de håndtryksceremonier, hvor udlændinge officielt tildeles statsborgerskab, blevet udskudt på anbefaling af regeringen.

Men det er urimeligt og uholdbart, mener Peder Hvelplund, der er indfødsretsordfører for Enhedslisten.

Han mener, at udlændinge skal kunne få dansk statsborgerskab uden et håndtryk under coronakrisen.

- Det er jo helt urimeligt, at vi vedtager love, som er umulige for borgerne at overholde, siger Peder Hvelplund.

Han opfordrer regeringen til at finde en løsning for de borgere, som blev optaget på et lovforslag om indfødsret i oktober, men som endnu venter på en ceremoni for endeligt at blive danske statsborgere.

Samtidig mener han, at de borgere, der skal godkendes gennem et lovforslag i april, bør blive fritaget for et håndtryk.

- Det er jo vigtigt at understrege, at de her borgere opfylder alle kriterier og betingelser for at få statsborgerskab, siger Peder Hvelplund.

- Det eneste de mangler er at gennemføre en ceremoni, som primært er vedtaget af symbolpolitiske årsager.

/ritzau/