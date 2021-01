Peder Hvelplund (EL) mener, at det er opsporingen af smitte, der halter i Danmarks coronahåndtering.

Enhedslisten vil have smitteopsporingen optimeret. Det er særlig vigtigt i lyset af den nye og mere smitsomme coronavariant, som spredes i landet.

Sundhedsordfører Peder Hvelplund (EL) kalder opsporingen for "det svage led i kæden".

- Det er helt afgørende at bryde smittekæder. Jeg vil igen tage fat i Magnus Heunicke (sundhedsminister, red.) om en intensivering af opsporingen, siger han.

Ifølge Peder Hvelplund kan en opskalering af smitteopsporingen eksempelvis være flere ressourcer.

- Det kan både være mere personale, men også løbende kontakt med dem, der er smittet. Og at der er ressourcer til, at man kan komme ud til folk og banke på, siger han.

Peder Hvelplund kalder det optimistisk at forestille sig, at restriktionerne, der står til at udløbe 17. januar, kan ophæves til den tid.

/ritzau/