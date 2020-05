Det vælter ud af den danske statskasse med SU-kroner til udenlandske studerende, og det har nu bragt regeringen og uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen i skudlinjen.

De nyeste tal viser, at Danmark i 2018 betalte over en halv milliard i SU til studerende fra andre EU-lande. Dermed overskrider Danmark loftet for SU til udlændinge på 442 mio. kr., som et stort flertal har vedtaget.

Og det er her, at uddannelsesministeren kommer under hård beskydning.

På den side står de borgerlige partier og kræver, at regeringen lever op til SU-loftet på 442 mio. kr. Da de borgerlige selv sad ved magten, skar de antallet af engelsksprogede studiepladser ned med 1000 for at stoppe eksplosionen i SU til udlændinge.

Venstres Ulla Tørnæs langer ud efter regeringen for ikke gøre nok for at nedbringe SU-ugifterne til udenlandske studerende.

Men i det berømte forståelsespapir, som har erstattet regeringsgrundlaget, har regeringen skrevet under på at skrue op for de engelsksprogede uddannelser igen.

Det kræver støttepartierne nu, at regeringen gennemfører.

»Loftet over engelsksprogede uddannelser skal afskaffes hurtigst muligt. Det stoler jeg fuldt og fast på, at regeringen gør, når det står sort på hvidt i forståelsespapiret. Så må vi i stedet finde andre måder at få styr på SU-udgifterne,« siger Katrine Robsøe, uddannelsesordfører for De Radikale.

Men hvis regeringen gør det, vil endnu flere udenlandske studerende strømme til Danmark, lyder advarslen fra Venstres uddannelsesordfører, Ulla Tørnes:

Udlændinge på dansk SU I 2018 var der 11.715 udenlandske modtagere af SU. Det er fire gange så mange som i 2013, da der var 2730 modtagere.

Udgifterne til udlandske studerende er steget fra 88 mio. kr. i 2013 til 513 mio. kr. i 2018.

I toppen af listen over udenlandske SU-modtagere i 2018 finder man Rumænien med 1327 borgere. Dernæst kommer Slovakiet med 1067 borgere og Tyskland med 1039 borgere.

Det var en EU-dom fra 2013, der slog fast, at europæiske studerende har ret til SU i Danmark, hvis de arbejder 10-12 timer om ugen ved siden af studierne.

Samme år aftalte et politisk flertal på Christiansborg, at man ville følge udviklingen, og at udgifterne ikke måtte overstige 442 millioner kroner.

Men udgiftsloftet er overskredet i både 2017 og 2018. Tallene for 2019 kommer først efter sommerferien. Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet.

»Ministeren kan ikke både blæse og have mel i munden. Det hænger jo ikke sammen, at regeringen vil afskaffe vores eneste værn mod for mange udenlandske studerende og på samme tid løse problemet med SU-udgifterne, der er stukket af.«

Uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen skal derfor hive en kanin op af hatten, så hun både kan nedbringe SU-udgifterne til udlændinge og samtidigt leve op til forståelsespapiret, hvor loftet over engelsksprogede uddannelser skal afskaffes.

»Det vigtigste lige nu er få styr på SU-udgifterne. Jeg vil ikke afskaffe loftet over engelsksprogede uddannelser, så længe vi ikke har et andet værn, som kan stå i stedet,« fastslår Ane Halsboe-Jørgensen.

Efter en EU-dom i 2013 er Danmark tvunget til at give studerende fra andre EU-lande dansk SU. Det eneste krav er, at de udenlandske studerende skal arbejde 10-12 timer om ugen ved siden af studierne.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) ankommer til åbent samråd om SU til vandrende arbejdstagere på Christiansborg, tirsdag den 18. februar 2020.

Det fik SU-udgifterne til at eksplodere fra 88 mio. kr. i 2013 til 513 mio. kr. i 2018.

Det vigtigste værn mod strømmen af udenlandske studerende er i øjeblikket at begrænse optaget på engelsksprogede uddannelser.

Ane Halsbo-Jørgensen, du siger, at du vil afvente effekten af loftet på engelsksprogede uddannelser, men samtidig står der i forståelsespapiret, at regeringen vil afskaffe loftet. Hvordan giver det mening at sætte sin lid noget, du vil afskaffe?

»Jeg mener bare, at vi skal finde nogle andre værktøjer til at nedbringe SU-udgifterne, før vi kan afskaffe loftet over de engelsksprogede uddannelser. På kort sigt kunne en model være at justere loftet, så det giver mening for uddannelserne, som ikke er tilfredse med udformningen i dag,« siger hun.