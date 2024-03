Regeringens ekspertgruppe for kunstig intelligens og tech-virksomheder anbefaler bedre beskyttelse af børn.

På flere sociale medier er der chatbots indbygget, som med kunstig intelligens kan give svar på mangt og meget. Men sådanne bots bør som standardindstilling være slået fra på smartphones og på hjemmesider.

Sådan lyder en af de anbefalinger, som regeringen netop har modtaget fra en ekspertgruppe på tech-området. Den ledes af Mikkel Flyverbom, der er professor på Copenhagen Business School.

Som det er nu, findes der en indbygget chatbot i eksempelvis det sociale medie Snapchat.

Gruppen har set på rammerne for udvikling og anvendelse af kunstig intelligens. Der er et særligt stort fokus på at undgå, at børn påvirkes negativt af udviklingen i de 13 anbefalinger, der er overrakt til regeringen.

I rapporten betoner eksperterne, at der er et potentiale at hente i kunstig intelligens:

- Men kunstig intelligens kan også bruges til at skabe og sprede falsk og vildledende indhold og til at manipulere og fastholde brugerne - særligt børn og unge, skriver gruppen.

Det er begrænset, hvad den danske regering selv kan stille op mod de store selskaber, der udvikler produkter med kunstig intelligens.

I sine anbefalinger har ekspertgruppen et generelt fokus på, at det skal være EU, som arbejder for rammer og begrænsninger. Det er altså i unionen, at Danmark skal gøre sin stemme gældende i mange af spørgsmålene vedrørende kunstig intelligens.

Foruden anbefalingen om chatbots anbefaler ekspertgruppen blandt andet, at der stilles krav til legetøj, som har kunstig intelligens i sig. I dag findes dukker og robotlegetøj, som kan interagere med børn.

Lige nu arbejdes der på en legetøjsforordning i EU. Her skal der være en såkaldt tredjepartsverificering af al legetøj med kunstig intelligens, inden det ryger ud til børnene, skriver gruppen.

Det vil sige, at legetøjet skal godkendes af en uafhængig part.

Og så skal tech-virksomhederne kunne dokumentere, at de ikke bryder ophavsret.

En række af regeringens ministre kommenterer i en pressemeddelelse anbefalingerne. Ingen af dem fortæller dog om, hvordan regeringen mere præcist vil bruge dem.

Digitaliseringsminister Marie Bjerre (V) peger dog over for Ritzau specifikt på, at der som et indsatsområde er brug for flere regler om tech-virksomhedernes ansvar for såkaldte deepfakes, altså manipulerede billeder af personer.

- Det er en bekymring, vi er nødt til at tage alvorligt, siger hun og tilføjer, at Danmark ikke som selvstændig nation kan gøre så meget - men det kan EU:

- Det skal op på EU-plan. Hvis vi skal lave en lovgivning, der klart opstiller regler og holder dem (tech-giganter, red.) til ansvar, er det med EU-regulering, siger hun.

Tidligere har regeringen præsenteret et strategisk partnerskab, der skal se på rammerne for kunstig intelligens.

/ritzau/