Næste uge skal en ekspertgruppe præsentere løsninger for at sikre rejsebranchen under coronakrisen.

Et bredt flertal i Folketinget har besluttet at nedsætte en ekspertgruppe, der skal se på "alternative løsninger" for at hjælpe rejsebranchen, der er hårdt ramt af coronakrisen.

Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Det er partierne bag den rejseaftale, der ved en særskilt hjælpepakke har sendt 725 millioner kroner afsted til den trængte rejsebranche, som nedsætter ekspertgruppen.

Den skal præsentere sine forslag næste uge.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) siger, at der stadig er brug for hjælp til branchen.

- Og jeg er sikker på, vi alle ønsker, der også er et sted at booke ferien på den anden side af corona. Derfor nedsætter vi nu en ekspertgruppe, der skal kigge på, hvilke andre muligheder der er for at finde en løsning for rejsebranchen, siger han i pressemeddelelsen.

/ritzau/