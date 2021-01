En uvildig ekspertgruppe peger på Statsministeriet som primær ophavsmand til coronanedlukningen i marts 2020.

Meget tyder på, at beslutningen om at lukke store dele af Danmark ned i marts sidste år primært blev truffet i Statsministeriet.

Det meddeler en uvildig ekspertgruppe, som Folketinget har nedsat, i en rapport, som offentliggøres fredag.

Statsminister Mette Frederiksen (S) meddelte 11. marts sidste år på et pressemøde, at store dele af Danmark skulle lukkes ned.

Det skete, som følge af at coronavirus var kommet til Danmark, og at man frygtede massiv spredning af virus.

Mette Frederiksen har fastholdt, at nedlukningen skete på baggrund af anbefalinger fra myndigheder.

- Det er i dette kapitel sandsynliggjort, at den grundlæggende skitse til den mere vidtgående model for nedlukning hverken bliver udtænkt i AC-gruppen, i NOST (Nationale Operative Stab, red.) eller i Sundhedsstyrelsen, lyder det i rapportens sammenfatning.

- Der er også meget, der tyder på, at den ikke er udtænkt af Statens Serum Institut.

- I kombination med den tætte styring og kontrol af covid-19-håndteringen, som Statsministeriet udøver fra og med den 27. februar, tyder fraværet af alternative ophav til nedlukningsplanen på, at den plan for nedlukning, som udmeldes på pressemødet i Statsministeriet den 11. marts i al væsentlighed er konciperet (udtænkt, red.) i Statsministeriet, lyder det.

Rapporten peger også på, at der i perioden op til nedlukningen i marts 2020 ikke var enighed mellem regeringen og sundhedsmyndighederne, i takt med at coronavirus med udspring i Kina var begyndt at sprede sig.

- Internt i Statsministeriet er der allerede i januar opmærksomhed på, at en potentielt meget risikabel udvikling kan være undervejs, og ministeriet med departementschefen (Barbara Bertelsen, red.) i spidsen udfordrer tidligt sundhedsmyndighedernes mere optimistiske vurdering af situationen, står der i rapporten.

- Sidstnævntes vurdering er i denne første fase, at risikoen for smittespredning til Danmark er lav, og forventningen er på denne baggrund, at covid-19 vil have få og mindre alvorlige konsekvenser for Danmark.

- Folketinget er i denne fase ikke inddraget i covid-19-håndteringen, når man ser bort fra sundheds- og ældreministerens orienteringer af sundhedsordførerne, står der i rapporten.

/ritzau/