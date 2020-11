DK-VET rådgiver regeringen om dyresygdomme, men blev først kontaktet af Fødevarestyrelsen efter minkordre.

Ekspertgruppen Dansk Veterinær Konsortium (DK-VET) blev ikke taget med på råd, inden regeringen besluttede, at alle mink skulle aflives. Det skriver Jyllands-Posten.

DK-VET rådgiver ellers normalt regeringen i sager om smitsomme dyresygdomme. Gruppen består af forskere fra Københavns Universitet og Statens Serum Institut.

Birgit Nørrung, som er institutleder på Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet og en del af ledelsen i DK-VET, siger til avisen, at gruppen først fik en henvendelse fra Fødevarestyrelsen, efter at beslutningen var truffet.

Hun har været igennem alle gruppens sager. Der ligger ingen henvendelse om at udføre risikovurderinger i forhold til at lade nogle af avlsdyrene leve.

- Det var først efter regeringens beslutning om, at minkene skulle slås ihjel, at vi fik en henvendelse fra Fødevarestyrelsen om at lade nogle af avlsdyrene leve.

- Men der var det jo nok for sent. Vi fik tre timer til at gøre det. Men dybest set var det jo spild af tid, siger hun til Jyllands-Posten.

4. november meddelte statsminister Mette Frederiksen (S), at alle mink i Danmark skulle aflives, inklusiv avlsdyr. Det skyldtes et forsøg på at inddæmme en mutation i coronavirus, som var fundet hos mink og i mennesker.

Frygten var, at det kunne svække effekten af en kommende vaccine. Men det ser ud til, at den særlige variant - cluster 5 - er uddød, vurderer Statens Serum Institut.

