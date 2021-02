Efter 20 år i politik siger Morten Østergaard i dag farvel og tak.

I et opslag på Facebook skriver den tidligere leder af Radikale Venstre, at han med tårer i øjnene må meddele, at han ikke genopstiller ved næste folketingsvalg.

Det sker på baggrund af de krænkelser, han har udsat kvindelige partikollegaer for.

Set i lyset af dem og hans forholdsvis korte erhvervserfaring inden for politik, kan det blive en udfordring for Morten Østergaard at vende tilbage til arbejdsmarkedet lige med det samme, vurderer to eksperter i rekruttering.

»Man kan sige, at han er begrænset af to ting. Det ene er, at han har været toppolitiker, det andet er krænkelsessagerne, fortæller direktør i rekrutteringsvirksomheden Lundmann, Lars Lundmann.

I forhold til krænkelsessagerne mener han, at det taler til Morten Østergaards fordel, at han har påtaget sig ansvaret.

»Det er altid godt, for det betyder, at man har erkendt sine fejl. Dermed ligger der også en forestilling om, at så gør han det ikke igen,« fortæller han.

Der er dog fortsat virksomheder, der ikke vil være interesserede i at ansætte en medarbejder, der tidligere har været involveret i den slags sager.

Det var efter et gruppemøde i Den Sorte Diamant 7. oktober, at Morten Østergaard meldte sin afgang. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Det var efter et gruppemøde i Den Sorte Diamant 7. oktober, at Morten Østergaard meldte sin afgang. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er eksempelvis virksomheder, der har en meget skarp politik om mobning og chikane eller virksomheder, der selv har haft krænkelsessager. Ansætter de én som Morten Østergaard, så signalerer de til medarbejderne, at de ikke tager de tidligere sager alvorligt,« vurderer Lars Lundmann.

Derudover er det generelt set altid svært for toppolitikere at vende tilbage til såkaldte 'almindelige jobs', fortæller han.

»Som toppolitiker har han haft sine klare holdninger – dem kender alle, for han har prædiket om dem i 20 år. Og det er ikke i alle stillinger, hvor det er godt at have klare holdninger. Og selvom langt de fleste politikere vil kunne omstille sig, så kan andre have en forestilling om, at det kan de ikke. Og det er den forudtagelse, der betyder noget,« siger Lars Lundmann.

Med et stærk politisk netværk mener han derfor, at Morten Østergaards største chance for at lande et nyt job, vil være i en interesseorganisation eller i en lobbyvirksomhed – men ikke som direktør eller leder i første omgang, for det vil være for risikabelt.

Lotte Rod (R) var den første kvinde, der stod frem med eksempler på grænseoverskridende adfærd fra Morten Østergaards side. Siden er der kommet tre andre sager frem i offentligheden. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix Foto: Emil Helms Vis mere Lotte Rod (R) var den første kvinde, der stod frem med eksempler på grænseoverskridende adfærd fra Morten Østergaards side. Siden er der kommet tre andre sager frem i offentligheden. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix Foto: Emil Helms

»Selvom han selv kunne ønske sig en stærk magtposition, kan det blive svært. Som eksempelvis administrerende direktør ville man være bange for hans fortid. Der er det bedre, at han ikke har nogen magtbeføjelser, for så kan man også undgå diskussionen om, hvorvidt han overtræder dem,« siger han.

Det mener Morten Ballisager, der er direktør i rekrutteringsvirksomheden Ballisager, dog ikke er realistisk.

»Han er virkelig en profil, som vil gå efter indflydelse. Han er for mig at se meget mere et magtmenneske end én, der ikke går efter indflydelse. Jeg har set fra andre topledere, at man udvikler en form for afhængighed af magten – og det tror jeg også, bliver det samme for Morten Østergaard,« siger Morten Ballisager.

Hans bud er, at Morten Østergaard lander et job i en interesseorganisation inden for uddannelsesområdet.

»En lederstilling i uddannelsessektoren vil være et bud, for han er vokset ud af, at Radikale Venstres mærkesag gennem mange år har været uddannelse. Det er her, hans netværk er godt, og han vil være fremragende til at kæmpe den sag,« lyder vurderingen fra Morten Ballisager.

Jeg ville forsøge – i gåseøjne – at starte et nyt liv og tage et ganske almindeligt job, og så kan han derefter arbejde sig op igen Lars Lundmann

Begge eksperter er dog helt enige i, at der skal gå noget tid, før vi ser Morten Østergaard i en ny rolle.

»Han skal nok lige igennem en aflusningsperiode, hvor vi glemmer de klamme hænder på låret, og hvor vi ikke får de billeder på nethinden, når vi ser ham. Så der skal gå lidt tid, og så bliver han som end et attraktivt kort,« siger Morten Ballisager.

Derudover har Lars Lundmann et godt råd til den tidligere radikale leder:

»Hvis det nu var mig, der var Morten, så ville jeg ikke være for ambitiøs. Jeg ville forsøge – i gåseøjne – at starte et nyt liv og tage et ganske almindeligt job, og så kan han derefter arbejde sig op igen,« lyder rådet fra rekrutteringseksperten.

Morten Østergaard melding har fået flere radikale politikere til at sende deres tanker. Blandt har Lotte Rod, der var involveret i den første krænkelsessag, takket ham for de mange timer, han har knoklet for partiet.