Regeringen vil give nedslidte ret til tidlig pension, men tennisalbuer regnes også med, siger overlæge.

Knap hver tredje faglærte eller ufaglærte mellem 55 og 64 år er begrænsede i deres arbejde på grund af smerter, lyder udsagnet fra regeringen i et nyt udspil om ret til tidlig pension.

Men ifølge ledende overlæge på Odense Universitetshospital Lars Brandt har regeringen også medregnet danskere, som har en tennisalbue eller en forstuvet fod.

Det skriver Jyllands-Posten.

Det skyldes, at regeringen baserer sit udsagn på en undersøgelse fra 2018.

Her svarer cirka 38.000 lønmodtagere blandt andet på, om de har været meget, en del eller lidt begrænsede i deres arbejde på grund af smerter inden for de seneste tre måneder.

Arbejdstilsynet fokuserede i en præsentation af resultaterne alene på dem, der har svaret, at de er meget eller en del begrænsede. Det gælder for mellem syv og otte procent.

Finansministeriet under VLAK-regeringen sidste år brugte den samme metode.

Men S-regeringen medregner også de 22 procent, der svarer, at de er lidt begrænsede. På den måde får regeringen problemet til at fremstå større, end det er, mener Lars Brandt.

Han bemærker, at det at være lidt begrænset typisk vil dække over simple smerter.

- Det kan for eksempel være, at man har ondt i en kort periode, fordi man har fået en tennisalbue eller er vrikket om på foden, siger han til Jyllands-Posten.

Ifølge Michael Svarer, som er arbejdsmarkedsforsker ved Aarhus Universitet, virker det som om, at regeringen bruger "et overvurderet tal".

- Det giver indtryk af, at rigtig mange er nedslidte, uden at det nødvendigvis er tilfældet, siger han til Jyllands-Posten.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) mener, at det er relevant at medregne dem, som er lidt begrænsede i deres arbejde.

- Regeringen ønsker jo netop at give en ret til tidlig pension for dem med lange og ofte hårde arbejdsliv, inden de er slidt helt ned til sokkeholderne, udtaler han i en skriftlig kommentar til Jyllands-Posten.

/ritzau/