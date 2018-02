Øverst kan du se det interview, som Anna Mee Allerslev tidligere stillede op til med BT.



Anna Mee Allerslev og Øens Murerfirma lavede ifølge eksperter en usædvanlig aftale for totalrenovering af hendes lejlighed. Underentreprenørs regninger skulle på ordre fra Øens Murerfirma stiles direkte til Allerslev.

Det kan BT i dag afsløre på baggrund af blandt andet mails, der er sendt mellem Øens Murerfirma, Anna Mee Allerslev og en underentreprenør og som BT er kommet i besiddelse af.

Manøvren med at stile regningerne til Anna Mee Allerslev undrer to eksperter:

»Det normale vil jo være, at Øens Murerfirma står i et aftaleforhold med underleverandøren, og Anna Mee Allerslev så har en aftale med Øens Murerfirma. At Øens Murerfirma er ansvarlig for entreprisen, og at der samtidig sendes fakturaer særskilt til Anna Mee Allerslev, er meget usædvanligt. Det eneste formål, jeg kan se med den manøvre, er, at det skal sløre forbindelsen mellem Anna Mee Allerslev og Øens Murerfirma,« siger Michael Egholm, der er revisionsekspert og direktør i firmaet Adwizer Law.

De nye oplysninger i sagen kommer samtidig med, at BT i dag kan fortælle, at Øens Murerfirma organiserede en hovedentreprise i forbindelse med en totalrenovering af den daværende borgmesterens herskabslejlighed på Østerbro i København i 2016 og 2017.

Hidtil har Anna Mee Allerslev kun fortalt, at Øens Murerfirma har stået for noget murerarbejde i hendes badeværelse.

BT har talt med direktøren for en tømrervirksomhed, som arbejdede som underentreprenør i lejligheden for ca. en halv millioner kroner.

»Ja, vi blev hyret af Øens Murerfirma, og vi kan bekræfte, at vi efter at have sendt den første regning til Øens Murerfirma efterfølgende fik besked på at sende regningerne direkte til Anna Mee Allerslev. Det synes vi, var mærkeligt, eftersom Øens Murerfirma stod for en hovedentreprise, og det var dem, som hyrede os. Men ellers har vi ikke noget at udsætte på Øens Murerfirma i sagen,« siger direktøren, som hedder Rasmus Carstensen.

Også malerfirmaet Robert Rasmussen, som stod for at fuldespartle og male den 236 m2 herskabslejlighed blev ifølge et budget og mails, som BT er i besiddelse af, hyret af Øens Murerfirma.

Robert Rasmussen sendte også regningerne direkte til Anna Mee Allerslev.

»Vi arbejdede for og fakturerede til Anna Mee Allerslev,« skriver direktør i Robert Rasmussen Claus Adrian i en mail til BT.

Dog hævder direktøren, at virksomheden blev hyret af Anna Mee Allerslev. BT har efterfølgende spurgt Claus Adrian, hvordan det hænger sammen med, at BT i mails har dokumentation for, at Øens Murerfirma har kontakten til malerfirmaet og ikke Anna Mee Allerslev.

Det spørgsmål har vi ikke fået svar på.

Boligadvokat og partner i Lund Elmer Sandager Advokatfirma, Henrik Høpner, undrer sig også over konstruktionen:

»Det er meget usædvanligt, at entreprenøren på den måde beder håndværkerne om at sende regningen direkte til kunden. Umiddelbart kan jeg ikke finde gode argumenter for at gøre det andet end at sløre, at Øens Murerfirma står for hovedentreprisen,« siger han.

Øens Murerfirmas direktør Jan Elving er ikke vendt tilbage på BT’s henvendelse. Anna Mee Allerslev skriver i et mailsvar til BT:

'I spørger stadig til en privat persons private anliggender. Mit svar er det samme som sidst, I spurgte. Øens Murerfirma har ikke udført en hovedentreprise på min lejlighed, og jeg har betalt Øens - såvel som andre - for det arbejde, de har udført i vores lejlighed'.

Se her nogle af de mails, som afslører, at Øens Murerfirma står bag hovedentreprise:

Den 18. maj 2016 sender Ali A. Jamali, der er byggeleder for Øens Murerfirma på renoveringen af Anna Mee Allerslevs lejlighed, en mail til fem entreprenører.'Jeg skal hermed bede om jeres kommentar/svar til nedenstående senest fredag den 20 maj,' skriver han.Den mail, Ali A. Jamili videresender, er 33 spørgsmål og kommentarer til blandt andet stukkatør-, tømrer-, VVS-, maler-, og el-arbejdet fra Anna Mee Allerslev. Det vedhæftede excel-ark med et Øens Murerfirmas budget over renoveringen bliver kaldt ‘Hovedentreprisen’. Den 18. maj 2016 sender Ali A. Jamali, der er byggeleder for Øens Murerfirma på renoveringen af Anna Mee Allerslevs lejlighed, en mail til fem entreprenører.'Jeg skal hermed bede om jeres kommentar/svar til nedenstående senest fredag den 20 maj,' skriver han.Den mail, Ali A. Jamili videresender, er 33 spørgsmål og kommentarer til blandt andet stukkatør-, tømrer-, VVS-, maler-, og el-arbejdet fra Anna Mee Allerslev. Det vedhæftede excel-ark med et Øens Murerfirmas budget over renoveringen bliver kaldt ‘Hovedentreprisen’.

Øens Murerfirmas byggeleder Hans Jørgen Hansen skriver blandt andet, at Anna Mee Allerslev ikke vil have kontakt til underentreprenørerne, der er hyret til renoveringen:‘Som meddelt dig på et møde, så vil bygherre ikke have sine mails sendt direkte til vores ue (underentreprenør, red.). Øens Murerfirmas byggeleder Hans Jørgen Hansen skriver blandt andet, at Anna Mee Allerslev ikke vil have kontakt til underentreprenørerne, der er hyret til renoveringen:‘Som meddelt dig på et møde, så vil bygherre ikke have sine mails sendt direkte til vores ue (underentreprenør, red.).