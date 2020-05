Betyder coronakrisen, at det aldrig bliver 'Arnes tur'?

Ikke hvis man spørger Mette Frederiksen, der i hendes tale 1. maj sagde, at regeringen fortsat vil indføre en ret til tidligere pension for nedslidte allerede fra 2021.

»Vi gik til valg på at indføre en ret til tidlig pension. Fordi der er mennesker, der ikke bare kan blive ved med at arbejde. Corona-virussen har forsinket vores arbejde. Men kun forsinket. Ikke aflyst. Uretfærdighederne er ikke blevet mindre. Det gælder også for Arne,« sagde hun.

Nu advarer flere økonomer også om at aflyse ‘Arnes tur’ på grund af coronakrisen. Massefyringer og et forventet statsunderskud, som ikke er set større siden 1982, forhindrer ikke, at regeringens valgløfte kan gennemføres allerede i år.

»Hvis det er et politisk ønske, bør man gennemføre det uagtet coronakrisen. Jeg mener ikke, at coronakrisen har ændret noget nævneværdigt i forhold til tidligere pension til nedslidte,« siger Bo Sandemann, økonomiprofessor ved Aarhus Universitet.

»Generelt skal man ikke lade en midlertidig økonomisk bombe som coronakrisen styrer varige reformer,« pointerer han.

Siden 9. marts er ledigheden steget med kanp 50.000 danskere, heraf næsten 4.000 over 60 år.

Men ledighedstallet snyder, fordi over 155.000 privatansatte lige nu sidder derhjemme på lønkompensation fra staten, fordi der aktuelt ikke er noget arbejde til dem.

Socialdemokratiets formand, statsminister Mette Frederiksen, hilser på Arne efter hendes tale under Socialdemokratiets kongres i Aalborg Kongres og Kulturcenter, lørdag 14. september 2019.

»Vi står med en arbejdsløshed blandt især unge på grund af coronakrisen. Derfor giver det god mening at give nogle af dem, som har haft en langt arbejdsliv en tidligere pension, så vi ikke opbygger en unødvendig stor ungdomsarbejdsløshed,« siger direktør i Arbejdsbevægelsen Erhvervsråd (AE), Lars Andersen.

Han mener heller ikke, at coronakrisen har gjort det sværere at indfri valgløftet.

»Coronakrisen ligner et kraftigt, men midlertidigt slag for vores økonomi. Men på lang sigt er der stadig midler til at sikre tidligere pension til nedslidte, hvis et flertal ønsker det,« siger Lars Andersen.

Socialdemokratiet lancerede i januar 2019 partiets valgløfte om tidligere pension til nedslidte under sloganet ‘Nu er det Arnes tur’, hvor man brugte bryggeriarbejderen Arne Juhl som billedet på de nedslidte.

Idéen er en ret til at gå tre år tidligere på pension, hvis man har arbejdet over 40 år i et nedslidende job. Hvilke brancher eller job der er tale om, har regeringen nægtet at svare på.

Men opbakningen til Socialdemokratiets store slagnummer har ikke været prangende.

De Radikale har afvist forslaget, og DF-formanden Kristian Thulesen Dahl sagde i marts til Børsen, at man bør genoverveje den tidligere pension på grund af coronakrisen.

Dermed kan ‘Arnes tur’ blive aflyst af et manglende flertal.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. Pressemøde om lønkompensation med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, administrerende direktør i Københavns Lufthavn Thomas Woldbye og fællestillidsmand Peter Vium i Københavns Lufthavns Terminal 3, tirsdag den 24. marts 2020.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard er dog stadig lige så optimistisk som sin chef Mette Frederiksen.

»Fordi vi har håndteret nedlukningen på en økonomisk forssvarlig måde, kan vi indføre en tidligere pension til nedslidte uagtet coronakrisen. Folk har stadig brug for at værdig tilbagetrækning uden at skulle bæres ud fra arbejdspladsen,« siger han.

Regeringen havde oprindeligt afsat en ramme på 3 mia. kr., og det har regeringen ikke tænkt sig at ændre på, selv om DF har krævet et større beløb.

»Vi tror stadig, at vi kan nå rigtig mange nedslidte med en ramme på 3 mia. kr. At Dansk Folkeparti ikke mener, det er nok, må vi tage i forhandlingslokalet,« siger han.