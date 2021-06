Om en lille uges tid vil de danske grænser igen være åbne for turister fra det meste af Europa.

Og det sker, mens den nye, langt mere smitsomme indiske variant, der har fået betegnelsen 'delta', spreder sig hastigt i flere europæiske lande.

Derfor var der da også bekymring at spore, da en række myndigheder tirsdag briefede pressen om den fortsatte genåbning, der lørdag udvides med en åben dør til rejselystne europæere.

»Vi er bekymrede for delta-varianten,« lød det fra Anette Lykke Petri, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, der også kunne fortælle, at selvom varianten kun udgør lige over 5 procent af danske smittetilfælde, så vil den med tiden blive den dominerende variant i Danmark.

»Den proces skal vi have forsinket, så flest muligt kan blive vaccineret, inden varianten tager over,« sluttede styrelsesdirektøren.

Myndighedsbriefing om status på covid-19-situationen forud for sommerferien i Eigtveds Pakhus, tirsdag den 22. juni 2021. Foto: Ida Marie Odgaard

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed er en stor del af smittetilfældene med delta-varianten fundet hos personer, der er rejst ind i Danmark fra udlandet.

Derfor kunne det være nærliggende at tro, at udsigten til langt flere udlandsrejsende ville vække bekymring hos eksperterne.

Men politikernes beslutning skaber ikke de dybe panderynker hos den stribe af virologer og epidemiologer, B.T. har været i kontakt med.

»Jeg er forsigtig optimist, når jeg ser på planerne, som de ser ud nu. Genåbningen for turister holder mig ikke vågen om natten,« siger Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet.

Det er dog ifølge Randrup Thomsen en forudsætning, at smitteopsporingen fungerer upåklageligt.

»Vores smitteopsporing skal holde det høje niveau, for den store udfordring er stadig at forhale og udskyde det tidspunkt, hvor delta-varianten bliver den dominerende.

På den korte bane er jeg fortrøstningsfuld, men det bliver spændende at følge,« siger Randrup Thomsen, der bakkes op af Viggo Andreasen, professor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet.

Mere end halvdelen af danskere over 16 år har fået mindst første vaccinestik. Her ses vaccinationscentret ved Øksnehallen på Vesterbro i København. Foto: Linda Kastrup

»Vi har et godt beredskab, og med effektiv smitteopsporing kan vi udskyde varianten nok, til at det ikke skaber for store problemer«, siger Viggo Andreasen.

Men han påpeger, at man ikke må undervurdere faren ved løssluppen delta-smitte – også selvom den først rammer Danmark senere.

»Der er naturligvis ingen tvivl om, at flere rejsende, der kommer fra steder med udbredt smitte med delta-varianten, presser smitteopsporingen. Det vil gøre det sværere at holde smitten nede,« siger Viggo Andreasen.

Og det kan have en effekt på den smittestigning, der ganske naturligt vil komme på den anden side af ferien, når vejret slår om, og efteråret nærmer sig, understreger han.

»På det tidspunkt har vi stadig mange helt unge, der ikke er vaccineret. Der kan vi se smitte, der kan lukke skoler og så videre. Det skal man stadig have med.«

Lang kø ved Falcks lyntest, hurtigtest center i Gigantium i Aalborg Øst, tirsdag den 6. april 2021. Foto: Henning Bagger

Ingen af de eksperter, B.T. har talt med, opfordrer til at stramme kravene til indrejsende turister eller danskere, der kommer hjem fra ferie.

Under myndighedsbriefingen kunne Erik Brøgger Rasmussen fra Udenrigsministeriets Borgerservice understrege, at det ville være »logistisk umuligt« at påtvinge alle turister i eksempelvis Københavns Lufthavn at lade sig lynteste.

Ved briefingen blev det også annonceret, at man fra i dag skruer ned for testindsatsen – fra en kapacitet på 500.000 daglige test til 400.000.

Det sker efter en periode, hvor man kun har oplevet en efterspørgsel på under 300.000 daglige test.

I løbet af sommeren vil der blive nedskaleret yderligere, når efterspørgslen falder, lød det fra myndighederne.