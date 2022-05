EU-hær eller ej?

Morten Messerschmidt kører en ren skræmmekampagne, lyder anklagerne fra flere juraprofessorer.

Over for DR afviser de blankt, at Danmark kan blive tvunget til at sende soldater til en EU-hær, hvis danskerne afskaffer forsvarsforbeholdet.

»Hvis man skulle deltage i sådan noget, så vil det kræve en ny folkeafstemning,« siger Frederik Waage, som er professor i forfatningsret, til DR.

Det er ellers DF-formand Morten Messerschmidts guldargumentet i den storstilede nej-kampagne, som han skød i gang onsdag på Kastellet i København.

På et pressemøde afviste han hele puljen af professorer, der savner hans argumenter over. Han har ingen tillid til, at EU ikke hapser hele armen, hvis man rækker lillefingeren frem.

»Hvor mange gange har medier, eksperter og EU-begejstrede partier ikke sagt, at danskerne kan være helt rolige ved, at EU aldrig kommer til at udvikle sig til en overstatslig magt,« siger Morten Messerschmidt.

»Vi hørte med euro-afstemningen, at Danmark ville gå rabundus, hvis vi holdt fast i forbeholdet. Og hvis vi holdt fast i retsforholdet, ville vi blive et slaraffenland for pædofile, terrorister, og jeg ved ikke hvad. Men intet af det er jo sket.«

»Så kan de der fine eksperter mene, hvad de vil,« siger DF-formanden i et interview med B.T.

Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Enhedslisten har slået pjalterne sammen i kampen for at bevare forsvarsforbeholdet. Især Morten Messerschmidt har brugt frygten for en EU-hær som et argument for at stemme 'nej' 1. juni.

EU-landene deltager i dag med soldater i flere fredsbevarende operationer. Det sker blandt andet i Mali og Somalia.

EU har senest besluttet at udvide udrykningsstyrken til 5.000 mand. Det er en styrke, som medlemslandene kan vælge at stille soldater til rådighed for.

Men som det ser ud nu, så vil Danmark ikke være tvunget til at stille soldater til rådighed for en EU-hær, selv om vi afskaffer retsforbeholdet.

Ifølge eksperterne skal danskerne til en endnu en folkeafstemning, eller 80 procent af Folketinget skal stemme for, før EU kan bestemme over danske soldater.

Messerschmidt stiller det dog anderledes op:

»Man skal helt grundlæggende mærke efter i maven: Vil man have mere EU, eller vil man have mere NATO? Det er det, vi stemmer om 1. juni,« siger han.