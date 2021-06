Hvis man er svensker og gerne vil tage til Danmark, så kan man helt roligt gøre det uden at frygte for at blive syg af covid-19.

Det forklarer to førende eksperter til B.T. efter at den svenske statsepidemiolog Anders Tegnell i aftes ifølge Expressen advarede svenskerne om det stigende danske smittetryk og om at tage til Danmark.

»Det er komisk. Det er svensk spin,« siger Nils Strandberg Pedersen, tidligere direktør i Statens Serum Institut, og fortsætter:

»Jeg ville være betydeligt mere bekymret ved at tage fra Danmark til Sverige,« siger han.

Anders Tegnell, statsepidemiolog ved Folkhälsomyndigheten, mener at svenskere under rejser til Danmark skal tage sig særligt i agt for corona. Danske eksperter mener, det er er lige omvendt.

Anders Tegnell forklarede på et pressemøde torsdag, at smittetrykket var stigende i Danmark i takt med samfundets genåbning. Derfor skulle svenskere tage sig særligt i agt, hvis de ville til Danmark.

»Du er nødt til at tænke over det. Hvis du gør det, så skal du virkelig huske de råd, der er i Sverige, om at holde afstand, ikke forsamle sig så mange og ikke have den tætte kontakt, der indebærer en risiko,« sagde Anders Tegnell.

Expressen og flere danske medier har udlagt udtalelserne som en advarsel til svenskerne. En advarsel, der er helt ude af trit med virkeligheden, mener Nils Strandberg Pedersen.

»Danmark finder flere smittede. Det gør vi, fordi vi tester meget mere end svenskerne. Det er ikke det samme som, at vi har flere smittede i befolkningen,« siger han.

Forskellen i antallet af test er betydelige. I Danmark blev der i uge 21 udført lige over fire millioner tests for covid-19. Heraf var lidt over en million test de såkaldte pcr-test, hvor lige knap tre millioner var kviktests.

I samme periode i Sverige var tallet lige over 230.000 tests. Næsten alle pcr-test.

Den store forskel skyldes, at Danmark har indført coronapasset, som giver adgang til restauranter, foreningsliv med mere. Det bruger svenskerne ikke, og her tester man næsten udelukkende i forbindelse med udlandsrejser og symptomer.

»Derfor er den svenske positivprocent også meget højere end den danske,« siger Jan Pravsgaard Christensen, der er professor ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet.

Også han ville være mere nervøs ved at tage til Sverige fra Danmark end omvendt.

»Jeg ville være mere nervøs ved at rejse til Sverige. Det skyldes, at hvis jeg tog på restaurant i Sverige, så kan det sagtens være, at der er smittede samme sted. De tester jo ikke for det,« siger han.

Jan Pravsgaard Christensen mener, at der kan gemme sig et meget stort mørketal af svenske coronatilfælde, som går helt forbi statistikken i Sverige. Ganske enkelt fordi Sverige ikke tester i nær samme grad som i Danmark.

»Hvis man slet ikke testede nogen, så har man heller ikke corona, kan man sige. Mørketallene kan være meget store. Derfor er usikkerheden i Sverige meget større,« siger han.

Hvad mener du om Anders Tegnells advarsel om holde sig fra Danmark, fordi smittetrykket er for højt?

Nils Strandberg Pedersen ville også være mere nervøs ved at tage til Sverige.

»Ja, for søren. Der er jo rigtig mange, som slet ikke får symptomer på sygdom, og som kan smitte løs. På grund af det manglende coronapas er risikoen for at blive smittet langt større i Sverige end i Danmark,« siger han.

Vil du advare danskerne mod at tage til Sverige?

»Nej. Jeg mener ikke, at man skal tage på restaurant i Sverige. Man kan godt tage op og besøge sin ødegård og handle ind, hvis man bruger mundbind og tænker sig om,« siger Nils Strandberg Pedersen.