Den 'konstruktive' telefonsamtale mellem præsident,Donald Trump og Mette Frederiksen (S) er et udtryk for et diplomatisk benarbejde, forklarer eksperter.

Alliancen mellem USA og Danmark blev sat på vippen, da USA's præsident, Donald Trump, aflyste sit statsbesøg til Danmark og hos dronningen natten til onsdag dansk tid.

Det skete med kort varsel, og forklaringen fra præsidenten var, at Mette Frederiksen (S) ikke ville diskutere et salg af Grønland til USA. Et salg, som i løbet af ganske kort tid har udviklet sig til en diplomatisk krise.

»Det har været en ren krise om retorik eller diplomatisk etikette,« forklarer ekspert i USA's sikkerheds- og forsvarspolitik Kristian Søby Krisensen fra Københavns Universitet.

Statsminister Mette Frederiksen har klinket skårene med USA's præsident Donald Trump. De to talte sammen torsdag, efter Trump aflyste sit planlagte besøg i Danmark. Det skete med henvisning til, at Mette Frederiksen ikke ville diskutere et salg af Grønland til USA. Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Statsminister Mette Frederiksen har klinket skårene med USA's præsident Donald Trump. De to talte sammen torsdag, efter Trump aflyste sit planlagte besøg i Danmark. Det skete med henvisning til, at Mette Frederiksen ikke ville diskutere et salg af Grønland til USA. Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Torsdag har lederne fra de to lande haft en såkaldt 'konstruktiv' samtale over telefon, skriver Ritzau.

»Det betyder, vi er på talefod igen, så mere alvorlig har konflikten ikke været. Ingen aktører har interesse i at eskalere den konflikt yderligere,« siger Kristian Søby Kristensen.

For selvom Trump er USA's præsident, så aflyser man ikke bare lige et statsbesøg med så kort varsel.

Det er udenfor nummer, usædvanligt og ekstraordinært, forklarer Jens Ladefoged Mortensen, der er lektor i international politik hos Københavns Universitet.

Der var et lille sammenstød, men nu er det normalt igen Jens Ladefoged Mortensen, Københavns Universitet

»Det er vigtigt, den her samtale har været der. Tempoet skal ud af kampen. Det gik lige pludselig alt for stærkt. Konsekvenserne var ikke helt overskuelige,« siger han.

For selvom Danmark alene på grund af landets størrelse kan ligne en ubetydelig spiller, så har de to lande et godt forhold til hinanden.

Danmark har været et af de mest aktive lande til at sende soldater ned til de USA-ledede indsatser i Afghanistan og Irak, ligesom USA er Danmarks vigtigste handelspartner.

Derfor har udenrigsministerier, ambassadører og diplomatiet arbejdet benhårdt for at få køl på en potentiel farlig situation.

USA's præsident, Donald Trump. Foto: SHAWN THEW Vis mere USA's præsident, Donald Trump. Foto: SHAWN THEW

Vi har blandt andet set, at udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har været på arbejde, ligesom beskæftigelsesminister Simon Kollerup fredag har haft møde med den amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands.

På twitter skriver hun: 'Sammen kan USA og Danmark opnå mere vækst og udvikling'.

Med andre ord: Der bliver sendt tydelige signaler til omverdenen om, at krisen er afværget.

»Diplomaterne og maskinrummet i begge regeringer har arbejdet på højtryk for at trække brodden ud af krisen og få det fremstillet, som om vi stadig er gode venner. Der var et lille sammenstød, men nu er det normalt igen,« siger Jens Ladefoged Mortensen.