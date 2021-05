Regeringen vil pumpe 1,6 milliarder ud til den nødtrængte oplevelses- og turistindustri i Danmark – og især i hovedstaden og de store byer.

Men regeringens håndsrækning, der netop er blevet præsenteret på et pressemøde i Finansministeriet, kan ende som »et slag i luften«, lyder kritikken fra ekspert.

»Pakken er ikke nok. Det er i høj grad udlandsturisme, der driver værket i de større byer og især København. Så du kan kaste penge i reklamer og rabatter, men hvis restriktioner stadig spænder ben, så er det her et slag i luften«, siger Ann Lehman Erichsen, forbrugerøkonom hos Nordea.

Finansminister Nicolai Wammen, skatteminister Morten Bødskov, erhvervsminister Simon Kollerup og kultur- og kirkeminister Joy Mogensen præsenterede regeringens sommerpakke torsdag ved et pressemøde i Finansministeriet. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Finansminister Nicolai Wammen, skatteminister Morten Bødskov, erhvervsminister Simon Kollerup og kultur- og kirkeminister Joy Mogensen præsenterede regeringens sommerpakke torsdag ved et pressemøde i Finansministeriet. Foto: Liselotte Sabroe

Som en del af planen vil regeringen blandt andet bruge lidt over en halv milliard kroner på at give danskerne billigere tog- og færgebilletter og blandt andet lavere entrépriser på museer og kulturtilbud.

Derudover får restauranter og hoteller og turismeerhvervet generelt støtte på 280 millioner kroner i en uspecificeret »kickstart«, der skal give flere kunder i butikken, lyder det i regeringens udspil.

Samme udsatte erhverv står med regeringens plan også til at få 400 millioner kroner til såkaldte »fælles initiativer«. Konkret udmøntes det blandt andet i en sommerpulje, hvor restauranter og barer kan få kontante tilskud på op til 50.000 kroner til at give rabatter og tilbud til gæster.

»Jeg tror ikke, man kommer langt med at give danskerne indenrigsrabat på transport eller entre til en koncert eller museum. Det ville danskerne gøre i stor stil alligevel. Problemet er at få tiltrukket dem, som rejse- og oplevelsesindustrien rent faktisk lever af, og det er de udenlandske turister«, siger Ann Lehmann Erichsen.

Hun kalder planerne om sommerpulje og reklamer for restauranter for »et lille plaster det forkerte sted«.

Hun bakkes op af cheføkonom i Sydbank, Søren Kristensen.

»Det er rigtigt, at mange danskere nok ville gøre de her ting alligevel uanset rabatter. Og selve det beløb, man afsætter, kan ikke rigtig kaldes en gamechanger«, siger han om planen, der er et forhandlingsudspil, der nu skal landes med Folketingets partier.

Han hilser det dog velkommen, at regeringens pakke fokusere snævert på de allermest udsatte erhverv.

I 2020 tabte det danske turisterhverv 31 milliarder kroner, hvoraf 28 milliarder kroner var i hovedstaden.

Regeringens sommerpakke lægger sig i brede træk op af en lignende pakke, som et bredt flertal i Folketinget vedtog i 2020.

Også her blev der givet store millionbeløb til rabatter på blandt andet tog, færger og busser.