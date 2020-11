Efter at have læst en ny rapport fra Statens Serum Institut, viser flere professorer sig nu skeptiske over for regeringens beslutning om at slå alle mink ihjel og lukke stort set hele Nordjylland ned, fordi en coronamutation havde spredt sig.

Det er ellers i rapporten det videnskabelige grundlag bag den drastiske beslutning præsenteres. Men konklusionen fra eksperterne er entydig: Den farlige og frygtede Cluster 5-mutation er ikke så farlig, som det ellers har lydt. Det skriver Berlingske.

Statsminister Mette Frederiksen og regeringens meldnig var ellers, at mutationen kunne hindre en vaccines virkning. Den køber professor og overlæge Jens Lundgren, der sammen med kollegaer har nærstuderet rapporten, ikke. Han mener faktisk slet ikke, at mutationen udgør en fare for folkesundheden.

»Der er ikke noget i den rapport, der giver anledning til at konkludere, at netop den mutation kan udgøre en fare for en vaccine,« siger Jens Lundgren.

Jens Lundgren bakkes op af Niels Høiby, professor i mikrobiologi ved Rigshospitalet. Han kalder SSI-rapporten for direkte kritisabel, og mener, at risikovurderingen af Cluster-5's indvirkning på en vaccine er lavet på et uvidenskabeligt grundlag.

Han fortæller videre, at der i rapporten er lavet en undersøgelsen af ni personer, der har fået mutationen fra mink. Kun to af dem har vist tegn på antistoffer, som vil udfordre en vaccines virkning.

I Niels Høibys øjne kan vi ikke drage en eneste konklusion ud fra den rapport. Derfor kritiserer han nu, sammen med Jens Lundgran, at regeringen på baggrund af så dårlig en undersøgelse har nedlagt et helt erhverv og lukket en landsdel ned.

Derudover mener prefessorerne også, at i og med at Cluster-5 ikke er fundet siden september, så har den nok ikke kunnet klare sig.

Berlingske har forsøgt at få en kommentar fra Statens Serums Institut, men det har ikke været muligt.