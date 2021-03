To af landets førende eksperter i sundhedsøkonomi saver nu myndighedernes og regeringens værktøjer for at forudsige pandemien midt over. Beregningsmodellerne virker ikke, siger de.

»Vi må erkende, at vi ikke har værktøjer, der kan forudsige pandemiens udvikling i samfundet. Det duer ikke, at vi forsøger at forudsige udviklingen to måneder frem, når vores modeller ikke kan bruges mere end to uger frem,« siger Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Han bakkes op af Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi på SDU.

»Jeg har længe været meget skeptisk over for de beregninger. De fremføres på pressemøder med stor selvsikkerhed, men reelt har de vist sig at være uberegnelige,« siger han.

Direktør for Statens Serum Institut Henrik Ullum trak mandag aften i land i forhold til tidligere pessimistiske udmeldinger om, at vi i april kommer til at have 870 indlagte med covid. Det ser ud til at gå den helt anden vej. Foto: Jens Dresling Vis mere Direktør for Statens Serum Institut Henrik Ullum trak mandag aften i land i forhold til tidligere pessimistiske udmeldinger om, at vi i april kommer til at have 870 indlagte med covid. Det ser ud til at gå den helt anden vej. Foto: Jens Dresling

Mandag aften skrev Statens Serum Instituts direktør, Henrik Ullum, i en kommentar på Twitter, at endnu et dystert scenarie for pandemien ikke blev aktuelt alligevel. Den 23. februar meldte eksperterne ellers ud, at vi i midten af april ville have cirka 870 indlagte med covid-19.

Men smittetallet daler, og det går den helt anden vej. Derfor trak Henrik Ullum forudsigelsen tilbage mandag aften. Det er ikke første gang, at eksperterne i Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut har skudt forbi målet.

»Viser det sig i april, at de her beregninger stadigvæk er skæve, så bør der brede sig en udbredt skepsis i befolkningen over for disse beregninger. Vi forlader os alt for meget på dem,« siger Kjeld Møller Pedersen.

»Beregningerne har haft en tendens til at skyde forkert og for pessimistisk. Vi må spørge os selv, om modellerne rent faktisk viser virkeligheden,« siger Jakob Kjellberg.

Heldigvis har smitteudviklingen fulgt et af de mere gunstige scenarier vores modellører regnede på. Så lige nu har vi ikke kurs mod 870 indlagte i midt april også langt til dramatisk udvikling i fx Tjekkiet og Estland — Henrik Ullum (@henrik_ullum) March 8, 2021

Viser modellerne ikke et reelt billede af virkeligheden?

»Nej, der bliver gentagne gange skudt forkert. Modellernes evne til at forudsige fremtiden er lav,« siger han.

Begge eksperter forklarer, at beregningerne sådan set ikke er forkerte. De mener heller ikke, at man skal lade helt være med at foretage beregningerne. Men beregningerne bør ikke være andet end pejlemærker.

Hverken Jakob Kjellberg eller Kjeld Møller Pedersen ønsker at kritisere eksperterne i Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen, som de forklarer er blandt landets mest kvalificerede til at foretage de avancerede beregninger, som regeringen styrer efter.

Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm er ligesom Statens Serum Institut kommet med forudanelser om epidemien, som ikke holdt stik. Foto: Jens Dresling Vis mere Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm er ligesom Statens Serum Institut kommet med forudanelser om epidemien, som ikke holdt stik. Foto: Jens Dresling

Sagen er bare, at der er så mange faktorer og ubekendte, som indgår i regnestykket. Derfor bliver det ofte ikke til at bruge til noget.

»Beregningerne har svært ved at forudsige, hvordan vi som borgere opfører os, når der en pandemi. Den kan heller ikke forudsige vejret og årstidens betydning,« siger Kjellberg.

Hvorfor er det vigtigt, at de her beregninger ikke er for pessimistiske?

»Fordi jo mere pessimistiske de er, jo mere lukker vi samfundet. Det er dyrt at holde samfundet lukket. Både økonomisk og for den menneskelige trivsel,« siger Jakob Kjellberg.

Vi må erkende, at vi ikke har værktøjer, der kan forudsige pandemiens udvikling i samfundet. Det duer ikke, at vi forsøger at forudsige udviklingen to måneder frem, når vores modeller ikke kan bruges mere end to uger frem Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi

Kjeld Møller Pedersen er enig.

»Vi har haft et større fald i vores bruttonationalprodukt, end det havde været nødvendigt. Vores børn har ringere trivsel. Og nogle grupper har det unødigt svært. For eksempel har de selvstændigt erhvervsdrivende været gennem et helvede,« siger Kjeld Møller Pedersen.

Begge eksperter anbefaler, at regeringen nu gradvist genåbner samfundet. Men med foden på bremsen, så der kan lukkes ned efter behov.

Statens Serum Institut har tirsdag ikke nogen kommentarer.

Her skød eksperterne helt skævt



22. januar 2020

DET SAGDE DE:

Sundhedsstyrelsen vurderer, at der er en meget lille sandsynlighed for, at covid-19 kommer til Danmark.

DET SKETE DER:

Første tilfælde kommer til Danmark 27. februar. 11. marts lukker samfundet ned.

14. marts 2020

DET SAGDE DE:

Sundhedsstyrelsen forventer, at 10 procent af danskerne smittes med corona i første bølge. Derfor aflyses operationer og ambulante behandlinger, som ikke er akutte. Der frigøres store hospitalsfløje, læger og personale til at tage sig af covid-19 patienter.

DET SKETE DER:

I dag midt i anden bølge har under fire procent af befolkningen været smittede. Hospitalsfløjene forblev gabende tomme, og nødpersonalet var ikke nødvendigt at indkalde.

7. april 2020

DET SAGDE DE:

Statens Serum Institut melder, at der kan være helt op mod 735 personer indlagt med covid-19 i midten af maj, men sandsynligvis omkring 500.

»Det er ikke gætværk, det her,« siger SSIs daværende direktør Kåre Mølbak, der i april 2020 siger, at han forventer en stigning i antallet af smittede.

DET SKETE DER:

Ved udgangen af maj 2020 er cirka 50 danskere indlagt med covid-19.

12. maj 2020

DET SAGDE DE:

Efter at smittetallene – stik mod eksperternes forventninger – går nedad, aflyser Kåre Mølbak pludselig den såkaldte anden bølge af epidemien.

»Med den viden, som vi har i dag, mener jeg, at der er meget usandsynligt, at vi ser en egentlig anden bølge,« sagde Mølbak.

DET SKETE DER:

I september 2020 vender kurven, og antallet af indlagte går fra 15 i starten af september til 964 personer 4. januar 2021.

4. november 2020:

DET SAGDE DE:

Regeringen beslutter at aflive alle mink i Danmark. Der er risiko for, at Danmark bliver epicentrum for en ny variant, som vil ødelægge arbejdet med udviklingen af vacciner og forlænge epidemien på ubestemt tid og forårsage omfattende dødsfald kloden over. Erstatningen til avlerne løber op i knap 19 milliarder kroner.

DET SKETE DER:

Vurderingen blev modsagt fra talrige eksperter i både Danmark og udlandet. Desuden er adskillige mutationer – herunder den britiske B117 – opstået verden over. Vaccinerne er stadig effektive.

1. februar 2021

DET SAGDE DE:

Statens Serum Institut siger, at når skolebørn i 0. til 4. klasse sendes tilbage i skolen, vil antallet af smittede stige til 600 dagligt, og antallet af indlagte fordobles til cirka 40.



DET SKETE DER:

Antallet af nye smittede pr. dag var 437, da de små børn kom i skole igen. Lørdag 6. marts var tallet 443. At de mindre skolebørn ikke bidrager målbart til smitten, erfarede Danmark allerede i foråret 2020, og samme erfaring er gjort i flere andre lande i Europa.

23. februar 2021

DET SAGDE DE:

Regeringens faglige referencegruppe og Statens Serum Institut spår stort comeback til covid-19. 870 vil være indlagte midt i april. Altså over en tredobling fra januar. Den store skurk er den britiske variant B117, siger eksperterne.



DET SKETE DER:

Smittetallene ligger nu i marts stabilt og lavt. Henrik Ullum, direktør i Statens Serum Institut, trækker i land på Twitter og siger, at smitten ramte »et gunstigt scenarie«.