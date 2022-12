Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Københavns Kommune har tilbage i august måned lanceret et offentligt website, der skulle give forældre gode råd til at håndtere deres børns digitale liv.

Men efter den første måneds kampagne på sociale medier er trafikken nærmest gået i stå, og politikere og eksperter kan ikke se formålet med projektet.

»Jeg har svært ved at se, hvad folk skal bruge det til, eller at det er godt værktøj til forældre,« siger Pelle Guldborg Hansen, lektor på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på RUC, som er ekspert i nudging og adfærdsvidenskab.

Websitet, som hedder 'Snak med' er vedtaget i Københavns Borgerrepræsentation i samarbejde med Center for Digital Dannelse. Noget af det første men møder på websitet er fanen, der hedder 'Tre gode råd'.

Rådenes overskrifter er »Vær nysgerrig«, »Anerkend behovet for at være en del af fællesskabet online,« og »Gør det trygt at komme til dig«.

Pelle Guldborg Hansen kan ikke se, hvem rådene henvender sig til.

»Hvem har brug for de råd her? Og går dem, som har brug for råd, faktisk ind på siden. Jeg har svært ved at se det for mig,« siger Pelle Guldborg Hansen og spørger så midt i interviewet:

»Hvor mange besøgende har siden haft?«

I de sidste tre måneder har de haft 800-900 registrerede besøgende. Kommunen mener, at tæller man besøgende med, som afviser cookies, så er det nok 50 procent oven i.

»Nå, om dagen?«

Nej, i alt.

» … ej?«

Jo …

»Jeg tænker … det er jo skidt. Det er virkelig skidt,« siger Pelle Guldborg Hansen.

Sisse Marie Welling, omsorgsborgmester. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Sisse Marie Welling, omsorgsborgmester. Foto: Mads Claus Rasmussen

I den første måned efter lanceringen af hjemmesiden, der var der dog lidt mere trafik på hjemmesiden, som fik godt 3.100 besøg. Alt i alt mener kommunen, at hjemmesiden har haft 6.000 besøg.

Det formilder dog ikke Pelle Guldborg Hansens kritik

B.T. har spurgt Københavns Kommune hvad hjemmesiden har kostet og kommunen forklarer, at det ikke er sådan lige til at gøre op. Der er dog en udgift, der er helt konkret. Det er de 300.000 kroner, som Center for Digital Dannelse har fået for at levere indhold til hjemmesiden.

Selve hjemmesiden har Københavns Kommunes egne ansatte selv bygget op og der findes ifølge kommunen ikke nogen opgørelse for, hvor mange personer, der har bygget siden op og hvor lang tid, de har brugt. Derfor forsvinder det reelle ressourceforbrug i den daglige drift.

Men Pelle Guldborg Hansen, som har været gennem sitet, mener at 300.000 kroner er alt for mange penge for det man har fået igen.

»300.000 for det her? Og Københavns Kommune har så selv bygget siden op? Seriøst, det er meget,« siger Pelle Guldborg Hansen og fortsætter:

»Man må spørge sig selv om man har brugt pengene fornuftigt her. Man ender med noget materiale på en hjemmeside, hvor meget få har set det. Det er meget lidt,« siger Pelle Guldborg Hansen.

Han uddyber med, at en hjemmeside godt kan være en succes med få besøgende, hvis effekten på dem, som har besøgt siden, er stor.

»Men her kender vi jo ikke effekten,« siger Pelle Guldborg Hansen.

Medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Nye Borgerlige Niels Peder Ravn er ikke begejstret for kommunens hjemmeside.

»Jeg mener grundlæggende ikke, at det er en kommunal opgave, men et forældreansvar. Borgerne ved godt, hvordan de skal agere i det her tilfælde. Det er ikke sådan, at der går en prås op for nogen, når man læser de her råd,« siger han og fortsætter:

Niels Peder Ravn, medlem af Nye Borgerlige i Københavns Borgerrepræsentation. Vis mere Niels Peder Ravn, medlem af Nye Borgerlige i Københavns Borgerrepræsentation.

»Mange skoler bruger det som en del af undervisningen, hvordan børn skal færdes på nettet. Det synes jeg er en god idé, da lærer og elever kan tage en snak i fællesskabet uden det bliver akavet,« siger Niels Peder Ravn.

»Skulle man lave noget, der virkede, så er det vel en bedre idé med en kriselinje, når borgerne pludselig står med et reelt problem med deres børn. For eksempel, hvis man har delt et billede, som skal fjernes. Det er en anden form for hjælp, men det kan jo bruges til noget,« siger han.

B.T. har rakt ud til Sisse Marie Welling, sundheds- og omsorgsborgmester i København, som er politisk ansvarlig for projektet. Hun er blevet spurgt, om hun mener, at hjemmesiden er borgernes skattekroner værd.

Borgmesteren har sendt en skriftlig kommentar, der dog ikke tager stilling til om hjemmesiden er pengene værd.

Borgmesteren giver i stedet udtryk for, at når børn har det svært, så har de godt af at tale med nogen, hvilket er baggrunden for at Københavns Kommune satte penge af til hjemmesiden.

»Når børn og unge har det svært, har de brug for nogen at tale med. Det gælder også, når det svære foregår online, for det er der, de lever en stor del af deres sociale liv. Alligevel taler mere end hvert 4. barn i 3. klasse ikke med sine forældre om, hvad der foregår digitalt. Derfor besluttede vi i det tidligere Sundheds- og Omsorgsudvalg at sætte penge af til en informationsindsats,« skriver Sisse Marie Welling til B.T.

Sisse Marie Welling uddyber at målgruppen for hjemmesiden er »forældre med børn i alderen 10-14 år i København«. Hun skriver, at hvis man antager at samtlige besøgende på 'Snak med' er en forælder i målgruppen, så har cirka hvert femte barn i målgruppen en forælder, der har besøgt siden.

Københavns Kommune erkender dog, at de ikke aner om det er personer i målgruppen, der har besøgt siden.