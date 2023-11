»Det er intet, jeg hellere vil end at svare på alle spørgsmål altid.«

Sådan lød det i oktober sidste år fra Mette Frederiksen, da den tidligere spionchef Lars Findsen pludselig midt i valgkampen sendte bogen 'Spionchef – erindringer fra celle 18' på gaden, og med det for alvor fik det, der siden er blevet kendt som danmarkshistorien største efterretningsskandale, til at rulle.

En sag, som Mette Frederiksen og hendes departementschef, Barbara Bertelsen, af blandt andet Venstre-nestor Claus Hjort Frederiksen, beskyldes for at bære en stor del af ansvaret for.

Indtil videre har statsministeren ikke villet svare på, om hun frivilligt vil stille op og svare på spørgsmål eller blive skrevet ind i kommissoriet for en videre undersøgelse af FE-sagen.

Men der er intet som helst juridisk til hinder for, at statsministeren kan gøre det – hvis hun altså vil.

Sådan lyder det nu fra flere juridiske eksperter.

»Hun kan tale med hvem, hun vil. Det er der ingen regler for,« siger Frederik Waage, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.

»Spørgsmålet vil så være, om en afhøring af statsministeren falder ind under undersøgelsens kommissorium, og om den nye kommission finder det relevant at tale med hende,« siger han.

»Nej, det er der ikke noget juridisk i vejen for,« lyder det også fra Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.

Statsminister Mette Frederiksen og justitsminister Peter Hummelgaard stillede onsdag op til hasteforespørgsel i Folketinget for at svare på spørgsmål fra en samlet opposition.

De otte partier mener nemlig, at regeringen lægger op til en alt for lille undersøgelse af sagen.

Flere af folketingspolitikerne blev ved med at spørge, hvorfor regeringen ikke er åbne for at garantere, at også det politiske spor i FE-sagen bliver undersøgt, men ingen fik noget klart svar på dét.

Efter seancen i folketingssalen prøvede B.T. derfor at spørge justitsminister Peter Hummelgaard, om han mener, der er noget juridisk i, at statsministeren frivilligt stillede sig til rådighed for en undersøgelse.

»Jamen, jeg har kun hørt, at statsministeren stiller sig til rådighed, hvis det er, at FE-undersøgelsens tre uafhængige landsdommere vurderer, at det er relevant til at oplyse den her sag.«

Men hvorfor ikke bare på forhånd melde ud, at man - uanset hvad - stiller op og svarer for sig?

»Vi har lige svaret på spørgsmål, det er derfor, der lige har været forespørgselsdebat i salen.«

Statsministeren har stadig ikke svaret på, hvorfor hun ikke vil stille op og svare på spørgsmål af egen drift. Og når vi blandt andet på B.T. har kunnet afdække, at Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen har sendt byger af sms'er til hinanden og er blevet nærmest live-opdateret på sagen om Lars Findsen, hvordan er det så, som du kalder det, en konspirationsteori at flere politikere nu vil have svar på netop deres roller i forløbet?

»Det er en konspirationsteori at påstå, der skulle have været en politisk indblanding i den måde, vores myndigheder skulle have ført de her sager på. Det er af samme årsag, at vi i regeringen har sagt, at vi udvider FE-undersøgelsen, sådan at det lige præcis kigger på det her,« lød det fra Peter Hummelgaard, som derefter erklærede, at han ikke var enig i præmissen for spørgsmålet i første omgang.

»For det indikerer, at statsministeren og alle mulige andre ikke har villet svare på spørgsmål. Det er klart, der er mange ting, man ikke kan svare på, al den stund at man her har at gøre med mange forskellige ting, der er højt klassificerede og fortrolige. Derfor kan man ikke - medmindre man vil udsætte sig selv for at komme i en strafbar position, udbrede sig til højre og venstre.«

Oppositionen har krævet at få flyttet FE-undersøgelsen fra Justitsministeriet og i stedet under Folketingets kontrol i en såkaldt Granskningskommission, der også blev brugt i minksagen.

Men det afviste Peter Hummelgaard også i dag. I stedet fastholdt han, at man i regeringen mener, at det er regeringens FE-kommission, der skal stå for undersøgelsen af forløbet.





