Nu er den helt store coronahammer sat ind mod den aggressive britiske coronavariant.

Forsamlingsforbuddet er halveret til fem personer, al social aktivitet bør aflyses, og selv antallet af dagligvareindkøb bør skæres ned til et minimum.

Nedlukningen i Danmark griber nu helt ind den sidste frihed i dagligdagen. Men det er allerede for sent at gøre noget, der for alvor bremser den britiske coronavariant, lyder det fra eksperter.

»Det er urealistisk, at de her tiltag er nok. Den britiske variant er en realitet, og hvis vi skulle slå den tilbage, skulle vi have handlet noget tidligere,« siger dr.med. og tidligere direktør for Statens Serum Institut (SSI) Nils Strandberg Pedersen.

Pressemøde med statsminister Mette Frederiksen, Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm, direktør for Statens Serum Institut Henrik Ullum, rigspolitichef Thorkild Fogde og direktør i Lægemiddelstyrelsen Thomas Senderovitz i Spejlsalen på Christiansborg, tirsdag den 5. januar 2021.

Har regeringen lukket samfundet og grænsen til eksempelvis Storbritannien for sent?

»I det hele taget reagerede vi for langsomt i starten af december. Men jeg vil sige, at det er meget positivt, at restriktionerne nu bliver skærpet kraftigt – omend det er lidt på bagkant.«

Selvom det i flere måneder har været kendt, at mutationen B117 har spredt sig i særligt det sydlige England, så har fly med britiske passagerer kunnet lande i Danmark. Herefter har passagerne uden videre kunnet vade lige ud i danske samfund.

Først mandag 4. januar lukkede Danmark totalt for alle rejsende fra Storbritannien – på nær folk med dansk adresse.

»Løbet med at inddæmme den britiske virus er kørt. Så skulle man have lukket af fra omverdenen tidligere, så mutationen ikke var kommet med så mange rejsende til Danmark,« siger Søren Paludan Riis, professor i virologi ved Aarhus Universitet.

Covid-vaccination af beboere og ansatte på en række plejehjem i Svendborg Kommune søndag den 3. januar 2021. Storbritannien giver anden dose af coronavaccinen efter 12 uger i stedet for de anbefalede tre. Det sker for at vaccinere flere. Danmark afventer erfaringer.

Han mener derfor ikke, at det giver mening at indføre nye restriktioner alene med den britiske variant som argument. Det løb er simpelthen kørt.

I uge 52 stammede 2,3 procent af de positive coronatilfælde i Danmark fra den britiske mutation. I uge 49 var andelen blot 0,2 procent.

På pressemødet tirsdag erkendte statsminister Mette Frederiksen også, at de nye restriktioner ikke vil slå den britiske variant tilbage.

»Mutationen er allerede så udbredt, at den ikke kan stoppes. Men vi kan forsinke den, så vi hver dag kan nå at vaccinere flere danskere,« sagde hun.

Varianten B117 er farlig, fordi den smitter 50-74 procent mere end den 'normale' coronavirus. Derfor vil den hurtigt få et overtag i Danmark, ligesom den har i Storbritannien.

»Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt den britiske variant bliver den dominerende variant i Danmark. For det gør den,« sagde sundhedsminister Magnus Heunicke på pressemødet.

Ifølge SSIs beregninger vil den britiske variant blive dominerende i midten af februar.

Pressemøde med statsminister Mette Frederiksen, Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm, direktør for Statens Serum Institut Henrik Ullum, rigspolitichef Thorkild Fogde og direktør i Lægemiddelstyrelsen Thomas Senderovitz i Spejlsalen på Christiansborg, tirsdag den 5. januar 2021.

»Til den tid vil smitten uundgåeligt stige. Derfor er det vigtigt at få smitten så meget ned som muligt inden da,« sagde Magnus Heunicke.

Efter halveringen af forsamlingsloftet og en fordobling af afstandskrav i detailhandlen til to meter er lagt oven i puljen af tiltag, er mulighederne nu ved at være udtømte for regeringen.

»Vi står med en reel nedlukning af Danmark, og der er ikke mange flere værktøjer tilbage i værktøjskassen,« erkendte Mette Frederiksen.

Hun slår dog fast, at et udgangsforbud er det »absolut sidste værktøj i kassen«, som regeringen meget nødigt vil bringe i spil.