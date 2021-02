Minister sagde, at genåbningsudregninger var eksperternes prioritering. Men de var klar til at regne på mere.

Regeringens Faglige Referencegruppe kunne godt have regnet på konsekvenserne af en åbning af 5. til 8. klasse.

Det fortæller flere medlemmer til Berlingske.

Dermed undsiger ekspertgruppen sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Ministeren har forklaret, at gruppen i en rapport i januar kom med en prioritering af, hvad der først skulle regnes på.

- Der er blevet regnet på det, som er kommet fra eksperter trivselseksperter, økonomer og virologer. De har sagt: "Den her rækkefølge skal vi have regnet på", sagde Heunicke på et pressemøde onsdag aften om genåbningsplanen.

Men ekspertgruppen kunne godt have regnet på andre områder eller ændret i prioriteringerne.

Det fortæller flere medlemmer ifølge Berlingske.

En af dem er Jes Søgaard, som er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet og medlem af referencegruppe.

- Vi sagde til politikerne, at hvis I vil, kan I godt vende rundt på det, siger han til Berlingske.

Også professor i økonomi ved Aarhus Universitet Michael Svarer siger til Berlingske, at man godt kunne have regnet på flere områder, selv om de er prioriteret forskelligt.

Børn i 0. til 4. klasse er indtil videre kommet tilbage i skole efter vinterens nedlukning.

Fra 1. marts kan nogle af de ældre elever i grundskolen se frem til at komme i skole igen.

I Nord- og Vestjylland gælder det elever i 9.- og 10.-klasse, der kan komme i skole hver anden uge.

På Bornholm åbner grundskolerne for alle. I resten af landet er eleverne i 5. til 10. klasse stadig sendt hjem.

Flere børneorganisationer har meldt om mistrivsel blandt ældre elever.

Torsdag skrev Politiken, at et politisk flertal bestående af regeringens støttepartier og oppositionen nu kræver, at Danmark skeler mod den norske model i forsøget på at få danske børn hurtigt i skole igen.

I modsætning til Danmark er skolerne i både Finland, Sverige og Norge som udgangspunkt åbne for alle elever.

