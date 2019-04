Det var direkte ulovligt, at donorer aldrig blev oplyst til myndighederne, siger juraprofessorer.

Det var ikke blot i strid med lovens ånd, da navnet på pengedonorer til Venstre-folkene Britt Bager og Marcus Knuth aldrig blev oplyst til myndighederne.

Det var direkte ulovligt siger to juraprofessorer på Københavns Universitet til Politiken.

Dermed går de i rette med økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA) og en stribe Venstre-folk, som afviser, at loven skulle være brudt.

Sagen handler om, hvorvidt det er tilladt at hemmeligholde donorer, som kanaliserer penge til politikeres valgkampe ved hjælp af flere af deres selskaber.

- Det vil jeg mene er en klar omgåelse af lovens beløbsgrænse, siger juraprofessor Morten Broberg fra Københavns Universitet

- Når jeg bruger udtrykket "omgåelse" om den omtvistede praksis, ligger der heri, at jeg mener, at denne praksis indebærer en overtrædelse af loven.

Han får støtte af professor i strafferet Jørn Vestergaard, som til Politiken erklærer sig "fuldstændig enig".

- Det fremgår klart og tydeligt af bemærkningerne til loven, at det afgørende er størrelsen af det samlede tilskudsbeløb i regnskabsåret. Det er således for eksempel uden betydning, om et tilskud fra den samme tilskudsyder ydes på en gang, eller om det ydes i årets løb over mindre rater, siger Jørn Vestergaard.

Politisk ordfører Britt Bager modtog i forbindelse med det seneste folketingsvalg fem donationer på 20.000 kroner fra fem selskaber, som alle havde den samme ejer. Det er stadig ikke kommet frem, hvem virksomhedsejeren var.

Senere kunne Politiken skrive, at erhvervsmanden Fritz Schur kanaliserede to bidrag af cirka 20.000 kroner til Venstres Marcus Knuth via to af sine selskaber.

Ingen af de to donorer blev oplyst til myndighederne.

/ritzau/