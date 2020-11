Mette Frederiksens regering fortsætter med at bryde loven i sin ageren over for de danske minkavlere. Det siger tre chokerede eksperter, som B.T. har talt med.

»Det er meget meget bemærkelsesværdigt, usædvanligt, og efter min mening stærkt kritisabelt, at man fortsætter med at agere, som om der var lovgrundlag. For der er ikke noget lovgrundlag,« siger Henrik Rothe, der er projektleder i den juridiske tænketank Justitia.

En regering er ifølge grundloven forpligtet til at agere inden for lovens rammer, men Mette Frederiksens regering har ifølge Henrik Rothe på hele tre måder ageret uden lovhjemmel over for de danske minkavlere. Dels ved den ulovlige ordre om at aflive alle mink, dels ved at foretage ekspropriation uden lovgrundlag og endelig ved, at der ikke er hjemmel til at udbetale erstatning for hurtig aflivning.

»Jeg har aldrig været ude for noget lignende. Det er en adfærd fra regeringen, der er helt uden fortilfælde,« siger Henrik Rothe.

Jeg synes, det er chokerende. Det er voldsomt kritisabelt, at regeringen er så afslappet om, at den bryder loven Sten Bønsing, professor i forvaltningsret

Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, er også chokeret over regeringens ageren uden lovhjemmel.

»Der var hverken hjemmel til at aflive de raske mink eller udlove en bonus for at gøre det inden for en tidsfrist. Det bliver ikke mere lovligt af at forlænge fristen,« siger Sten Bønsing.

Natten til mandag udsendte Fødevarestyrelsen en pressemeddelelse, hvori regeringen oplyser, at fristen for aflivning af alle mink under den såkaldt tempobonus-ordning bliver rykket fra 16. til 19. november 2020 klokken 23.59.

Tempobonus-ordningen sikrer minkavlerne i de syv nordjyske kommuner 30 kroner per død mink og minkavlerne i resten af landet 20 kroner per død mink, hvis de afliver minkene inden for fristen.

Regeringen møder voldsom kritik fra flere juridiske eksperter, da regeringen fortsætter med den ulovlige praksis i forbindelse med ordren om at aflive raske mink i Danmark. Foto: Philip Davali Vis mere Regeringen møder voldsom kritik fra flere juridiske eksperter, da regeringen fortsætter med den ulovlige praksis i forbindelse med ordren om at aflive raske mink i Danmark. Foto: Philip Davali

I pressemeddelelsen erkender regeringen dog samtidig, at der ikke findes et lovgrundlag for at love minkavlerne den bonus.

»Det vil kræve hjemmel i lovgivningen at udbetale tempobonussen. Regeringen forhandler i øjeblikket med Folketingets partier om erstatning til minkavlerne, herunder tempo-bonus,« lyder det i pressemeddelelsen.

Sten Bønsing ser den formulering som udtryk for, at regeringen er fuldt vidende om, at den handler ulovligt.

»Jeg synes, det er chokerende. Det er voldsomt kritisabelt, at regeringen er så afslappet om, at den bryder loven,« siger han.

Mink aflives på minkfarm ved Næstved. På Sjælland gives der tempobonus for 20 kroner ekstra pr. mink, såfremt aflivningen sker inden udgangen af torsdag. Regeringens lovning på sådan en bonus er dog ulovlig, da den ikke har lovhjemmel efter vedtagelse i Folketinget. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mink aflives på minkfarm ved Næstved. På Sjælland gives der tempobonus for 20 kroner ekstra pr. mink, såfremt aflivningen sker inden udgangen af torsdag. Regeringens lovning på sådan en bonus er dog ulovlig, da den ikke har lovhjemmel efter vedtagelse i Folketinget. Foto: Mads Claus Rasmussen

Som loven er i dag, er det – trods regeringens ordrer og opfordringer – fuldt lovligt at avle mink uden for 7,8 kilometerzonerne.

Men ved fortsat at opfordre til aflivning og give løfter om erstatning og bonus uden at have lovgrundlaget på plads bliver minkavlerne stillet i en uafklaret situation, hvor de er presset til at følge den ulovlige instruks om at slå deres minksætninger ned.

For yderligere at forvirre billedet udsendte Fødevarestyrelsen 14. november en mail til de danske minkavlere, hvor styrelsen erkendte, at der ikke var lovgrundlag for at kræve alle mink dræbt, og opfordrede minkavlerne til at fortsætte pelsningen som normalt. I den mail blev der samtidig sået tvivl om, hvilken erstatning minkavlerne vil få, hvilket ifølge Henrik Rothe stiller minkavlerne i et juridisk limbo, hvor de ikke aner, hvad de kan forvente.

Frederik Waage, der er professor i forvaltningsret ved SDU, kritiserer også regeringen.

Vi trækker hårdt i nødbremsen nu. Regeringen har STADIG sat en tidsfrist for aflivning af raske mink i morgen. Regeringen gennemfører derved ulovligt den aflivning, som det kun er Folketinget, der kan beslutte.



Åbent brev til stats- og fødevareministeren fra borgerlige partier. pic.twitter.com/DTZWrjG5JQ — Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) November 15, 2020

»Regeringen er på gyngende forfatningsretlig grund, idet den fortsætter med at søge den ulovlige beslutning gennemført uden om Folketinget. Det er uholdbart,« siger Frederik Waage og fortsætter:

»Det korrekte i denne situation ville være at få styr på den manglende lovhjemmel, før man kom med en sådan udmelding. Er det virkelig nødvendigt, at det skal gå så stærkt i forhold til de raske mink? I lyset af de oplysninger, der på det seneste er kommet frem om mutationen, har jeg svært ved at forstå, det er en nødsituation,« siger han

I helt ekstraordinære situationer kan en regering handle uden lovgrundlag efter den såkaldte nødret. Regeringen har dog på intet tidspunkt påberåbt sig nødret, og derfor vil det næppe komme på tale som juridisk grundlag, vurderer Henrik Rothe.

B.T. har bedt både Statsministeriet og Fødevareministeriet om at forholde sig til de tre lovbrud. Fødevarestyrelsen har svaret, at fødevareminister Mogens Jensen ikke har yderligere kommentarer.

Statsministeriet melder at Mette Frederiksen ikke ønsker at udtale sig i sagen. Statsministeriet henviser i stedet til Fødevareministeriet.