Valgfeberen hersker, efter Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale har forbedret aftalen for de nedslidte, og flere eksperter vurderer, at statsminister Lars Løkke vil udskrive valg i de kommende dage.

»Nu er den sidste sten fjernet, så nu bliver han nødt til at gøre det snart.«

Sådan lyder det kort og kontant fra B.T.s politiske redaktør, Andreas Karker, til spørgsmålet om, hvorvidt aftalen om en forbedring af seniorførtidspension, der kom i hus torsdag eftermiddag, vil få Lars Løkke til at trykke på den famøse valgknap.

Ifølge Andreas Karker betyder aftalen, at det sidste politiske slagsmål inden valgudskrivelsen er på plads. Og hvis Lars Løkke vil afholde folketingsvalg samme dag som valget til Europa-Parlamentet den 26. maj, har han travlt.

»Jeg tror, at han udskriver valg fredag eller mandag, så det bliver afholdt den 26. maj. Det vil for det første virke mærkeligt for danskerne at skulle stemme to gange inden for kort tid, og så vil han (Lars Løkke, red.) spare omkring 100 millioner kroner, hvis der kun skal afholdes ét valg i stedet for to,« siger den politiske redaktør.

Hvis Lars Løkke vælger at sende danskere til stemmeboksene samme dag som Europa-Parlaments-valget, vil det blive et historisk øjeblik, da der aldrig er blevet afholdt folketingsvalg på en søndag.

Siden det første folketingsvalg blev holdt tirsdag den 4. december 1849, er danskerne gået til stemmeurnerne hele 69 gange og kun en enkelt gang, har der været valg i en weekend: Henholdsvis lørdag den 26. februar 1853.

Også Erik Holstein, politisk kommentar hos Altinget, vurderer, at aftalen om de nedslidte danskere har ryddet vejen for statsministeren.

Han kan godt lide at gøre det modsatte af, hvad folk forventer Erik Holstein, politisk kommentator

»Det er muligt, at Lars Løkke udskriver valg i morgen, men jeg synes, det vil være mere logisk, hvis det bliver søndag eller mandag,« siger den politiske kommentator og henviser til Lars Løkkes til tider drilske personlighed:

»Han kan godt lide at gøre det modsatte af, hvad folk forventer, og lige nu snakker de fleste om, at det bliver i morgen, så jeg kan godt forestille mig, at han venter lidt. På den måde får aftalen (om seniorførtidspension, red.) også lidt mere play i medierne. De har arbejdet på den aftale så længe, så det ville være naturligt, hvis Løkke lige lod den lande, inden han trykker på knappen.«

Erik Holstein er i modsætning til Andreas Karker ikke lige så skråsikker på, at Lars Løkke vil lægge valget søndag den 26. maj.

»Den dato, tror jeg, er helt åben stadig. Det kan ikke undgås, at Venstre får et bedre valg end til det sidste EP-valg, så det kan være, at han håber på, at et godt EP-valg vil smitte af på folketingsvalget, men det kan lige så vel være, at han venter til et par uger efter Europa-Parlaments-valget.«

Han kan helt sikkert ikke vinde valget... Jarl Cordua, politisk kommentator

Politisk kommentor Jarl Cordua er i modsætning til Andreas Karker og Erik Holstein langt mindre sikker på, at Lars Løkke vil udskrive valg i morgen eller mandag.

»Man kan sige, at det ville være logisk at udskrive valg på ryggen af den her aftale, men det er ikke sikkert, at Lars Løkke synes, at det skal være nu. Han kan helt sikkert ikke vinde valget, hvis det skal afholdes den 26. maj, og han kan formentlig heller ikke vinde det i juni, men måske han satser på, at meningsmålingerne ser bedre ud til den tid,« siger Jarl Cordua og fortsætter:

»Ingen ved jo noget som helst, så det er ren gættekonkurrence. Hvis han gør det i denne omgang, tror jeg mest på mandag, men dem, som kender Løkke og hans natur, siger, at han er en mand, der udskyder beslutninger i sidste øjeblik, så det kan tyde på et juni-valg. På den måde har han også en måned mere på statsminister-taburetten.«

Da det seneste valg var den 18. juni 2015, betyder det, at danskerne senest skal stemme den 17. juni i år.