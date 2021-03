Torsdag rejser Mette Frederiksen til Israel med en klar dagsorden:

Danmark skal være medejer af en statsejet vaccinefabrik, så vi fremover ikke står og mangler vacciner mod covid-19.

Men statsministerens nye masterplan er i bedste fald overflødig og i værste fald et fejlskud, lyder vurderingen fra flere sundhedsøkonomer.

»Man kan sagtens forstå Mette Frederiksens frustration, men en statslig vaccinefabrik er bare ikke den rigtige vej. Når den engang står færdig, bør det private marked være fuld leveringsdygtig af vacciner, så vi ikke kommer i samme situation som i dag,« siger professor i sundhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Lars Holger Ehlers.

Statsminister Mette Frederiksen (S) møder butiksejere som genåbner deres butikker i Helsingør, mandag den 1. marts 2021. Butikkerne genåbner efter flere måneders nedlukning grundet frygt for coronasmitte, covid-19.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Mette Frederiksen har gentagne gange været meget kritisk over for det vaccineindkøb, som EU har stået for på vegne af Danmark.

I januar og februar har producenterne flere gange aflyst leveringer til EU-landene, og det har forsinket både vaccineplanen og genåbningen af Danmark.

Men om lidt kommer Danmark til at stå med så mange vacciner, at vi slet ikke kan nå at bruge dem, vurderer professor og sundhedsøkonom ved VIVE Jakob Kjellberg.

»Om to-tre måneder har vi formentlig så mange vacciner, at vi kan forære nogle til ulandene. Derfor handler en vaccinefabrik forhåbentlig ikke om den vaccination, vi er i gang med nu. For det vil slet ikke give mening,« siger han.

Used vaccine vials that contained (L-R) Pfizer-BioNTech, Moderna and AstraZeneca Covid-19 vaccines are pictured at the Skane University Hospital vaccination centre in Malmo, Sweden, on February 17, 2021. (Photo by Johan NILSSON / TT NEWS AGENCY / AFP) / Sweden OUT

Også Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, forudser et vaccineboom om lidt.

»I maj og juni forventer vi at få to millioner vacciner om måneden. Og på et tidspunkt har vi forventeligt rigeligt med vacciner, eller måske ligefrem for mange,« sagde han i DRs 'Aftenshowet' i sidste uge.

I går meldte den førende vaccineproducent, Pfizer, at man fra april opjusterer levering af vacciner, så Danmark modtager flere end 200.0000 doser om ugen. Det er mere end en fordobling fra det nuværende niveau.

Ifølge avisen Financial Times har Danmark, Østrig og Israel allerede været i dialog med Pfizer om den statsejede vaccinefabrik, som de tre lande ønsker at bygge.

Statsminister Mette Frederiksen (S) møder butiksejere som genåbner deres butikker i Helsingør, mandag den 1. marts 2021. Butikkerne genåbner efter flere måneders nedlukning grundet frygt for coronasmitte, covid-19.

Men Jakob Kjellberg advarer kraftigt mod at gøre noget forhastet.

»Vi skal passe på med at forberede os til nye krige med gamle våben. Hvis vi bygger en vaccinefabrik nu og laver aftaler med producenter, som er langt fremme i dag, så satser vi meget snævret. Og det er ikke sikkert, at produktionskapaciteten overhovedet er et problem om et år,« siger Jakob Kjellberg.

Samme pointe kommer fra Lars Holger Ehlers.

»Et bredt vaccinesamarbejde med EU virker som den bedste vej frem. På den måde kan vi nemlig spille på mange heste. Om et år kan det formentlig være en helt ny vaccine og teknologi, som er førende,« siger Lars Holger Ehlers.

At Mette Frederiksen rækker ud til Israel er ikke tilfældigt. Israel er uden sammenligning det land, som har vaccineret den største andel af befolkning.

Alle israelere, der har meldt sig frivilligt, har allerede fået en vaccine, mens kun 3,2 procent af danskerne er færdigvaccineret.

Ifølge den nuværende vaccineplan vil alle danskere over 16 år, der ønsker en vaccine, være færdigvaccineret 27. juni.