Folketinget fik torsdag at vide, at tanken om at lade andre retsforfølge danske IS-krigere er nærmest umulig.

Folketingets Retsudvalg får torsdag en entydig melding fra de eksperter, de selv har indkaldt til høring om, at det giver langt bedst mening, at Danmark selv retsforfølger de statsborgere, der er taget til Syrien og har kæmpet for Islamisk Stat.

Store dele af Folketinget har ytret ønske om, at Danmark ikke tager statsborgerne hjem, men lader en international domstol - eller en domstol i området - tage sig af dem.

- Vi kan godt glemme, at der kommer en mirakelkur fra et internationalt organ. Glem det. Der er kun én vej frem. Og det er, at vi selv kan håndtere dem, sagde lektor i international ret ved Syddansk Universitet Henning Fuglsang Sørensen til Folketingets Retsudvalg.

Han talte efter Frederik Harhoff, professor i folkeret og tidligere dommer ved ICTY, domstolen der retsforfulgte krigsforbrydere efter borgerkrigen i Jugoslavien.

Harhoff opridsede, hvad der skal til for at lave en international retsforfølgelse, og hvordan det vil fungere.

- Det er sindssygt dyrt. Det koster det hvide ud af øjnene, og det tager lang tid. Både at efterforske sagerne og at gennemføre dem, sagde han.

Samtidig er der en lang række problemer i, hvordan det skal strikkes sammen.

Både på hvilket retsgrundlag og hvem der skal stå for den. Det kan ikke ske gennem EU, da traktaten ikke tillader det.

Lande i området vil have svært ved det, og det vil politisk være svært at få enighed mellem USA og Rusland om, hvem der skal retsforfølges og på hvilket grundlag.

- Det kommer til at blive en meget vanskelig forhandling, der skal finde sted der, siger Frederik Harhoff.

Derfor anbefaler han klart retsudvalget at tage de danske IS-krigere hjem.

- Det langt mindre vanskeligt, for der vil vi kunne retsforfølge danske statsborgere efter dansk lov.

- Samtidig er det en grundlæggende folkeretlig regel, at en stat har ansvaret for sine statsborgere. Fraviger vi den regel, så er jeg bange for, at det bliver rent kaos, siger Frederik Harhoff.

Samme opfordring kom fra Henning Fuglsang Sørensen. Ikke mindst fordi det vil tage år at lave en international domstol.

- Vi har ikke alternativer til de nationale domstole, for de her mennesker kan stå i Kastrup i morgen, siger han.

Han understregede også, at så længe Danmark ikke tager dem hjem, så løber tiden. Og deres forbrydelser kan være forældede, når de så kommer tilbage.

Samtidig er der et problem i, at de kan få relativt korte straffe, hvis ikke man kan dømme dem for terrorisme.

Han opfordrer derfor til, at politikerne udvider forvaringsparagraffen, så dømte terrorister ikke kommer ud, før det er sikkerhedsmæssigt ansvarligt. Og gør det sådan, at forældelsesfristerne ikke løber, så længe de sidder uden for EU.

Eksperternes indlæg faldt ikke i gødet jord hos Folketinget Retsudvalg:

- Indlæggene kom primært til at handle om, hvorfor det er fornuftigt at retsforfølge de her mennesker i Danmark, kontra det at et voldsomt stort flertal i Folketinget arbejder for. Nemlig at retsforfølge dem i nærområdet.

- Hvordan det kan ske, troede jeg egentlig var høringens formål, sagde Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen.

/ritzau/