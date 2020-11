En række dokumenter sår ifølge eksperter nu tvivl om fødevareminister Mogens Jensens forklaringer om, at han ikke kendte til, at regeringens ordre om at slå alle mink i Danmark ihjel var ulovlig.

»Det peger klart i retning af, at man har vidst det,« lyder det fra Kent Kristensen, der er lektor i sundhedsjura på juridisk institut ved Syddansk Universitet.

Det siger han til Berlingske.

Han reagerer også på, at man hos Fødevarestyrelsen – der altså hører under fødevareministerens resort – ifølge mediet var bevidste om, at det ikke var lovligt at kræve an aflivning af samtlige mink i Danmark. Syge som raske.

I et skriftligt svar fra veterinærdirektør Hanne Larsen lyder det til Berlingske, at »Fødevarestyrelsen har hele tiden ageret efter, at det ville kræve en hjemmel at påbyde aflivning af raske mink længere væk end 7,8 kilometer fra en smittet besætning.«

Der har de seneste dage været massiv kritik af regeringens minkhåndtering, hvor det i sidste uge blev meldt ud, at samtlige mink i Danmark skulle aflives.

Mogens Jensen (S) har tidligere fortalt, at han i sidste uge ikke vidste, at det var ulovligt at kræve samtlige mink i Danmark aflivet. Det samme lød fra statsminister Mette Frederiksen (S) i går, tirsdag.

Partierne i blå blok har i den forbindelse meldt ud, at fødevareministeren bør gå af, mens en af regeringens støttepartier, Enhedslisten, har afvist at frede Mogens Jensen.

Han skal onsdag forklare sig i et samråd om sagen.

