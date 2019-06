Hvis erhvervserfaring er en forudsætning for politisk succes, skal Mette Frederiksens nye regering arbejde ekstra hårdt.

En optælling, B.T. har lavet, viser nemlig, at de 20 nye ministre i gennemsnit kun har seks et halvt års erhvervserfaring uden for politik. Det er problematisk, mener flere eksperter.

Martin Thorborg, kendt iværksætter og administrerende direktør i regnskabsprogrammet Dinero, åbnede for debatten i kølvandet på regeringsdannelsen, da han kaldte den 33-årige Simon Kollerups udnævnelse til erhvervsminister for 'en flyvende fuckfinger til erhvervslivet'. Simon Kollerup har to års erhvervserfaring uden for politik som studentermedhjælper i Udenrigsministeriet.

Sådan gjorde vi B.T. har gennemgået de 20 ministres CV for at optælle, hvor mange års erhvervserfaring de har udenfor politik. Oplysningerne om de 20 ministres erhvervserfaring er fundet på Folketingets hjemmeside og Linkedin. Ministrene kan derfor godt have haft erhvervserfaring, som de har valgt ikke at opgive.

Tryk på billedet og se ministrenes erhvervserfaring

Men Kollerup er langt fra den eneste minister uden stor erfaring med virkeligheden uden for magtens centrum. Mette Frederiksen selv har kun brugt et enkelt år som ungdomskonsulent i LO. Resten af hendes karriere har været i politik.

Tine Thygesen, direktør og medlem af den tidligere regerings iværksætterpanel, har svært ved at forstå, hvorfor der ikke er et krav til, at politikerne har minimum syv års erhvervserfaring og et kendskab til det område, de skal være ministre for.

Tryk på billedet og se ministrenes erhvervserfaring

»Jeg siger ikke, at det løser alle problemer at sidde ude i en virksomhed, men jeg kunne godt tænke mig, at politikerne ved mere om, hvad konsekvenserne er af de beslutninger, man tager. Hvis man ikke er en del af det almindelige samfund og oplever at blive ramt, hver gang der er en ændring fra politisk hold, så tror jeg, man risikerer at blive blind for de konsekvenser, ens beslutninger kan have.«

Tryk på billedet og se ministrenes erhvervserfaring

Hun ærgrer sig over, at Mette Frederiksen ikke har prioriteret at danne en regering bestående af flere partier.

»Når man vælger at sætte en regering med sine egne ministre, så indsnævrer man sit talenthold. Det er en lille smule egoistisk i mine øjne,« siger Tine Thygesen.

Tryk på billedet og se ministrenes erhvervserfaring

Peter Nedergaard, professor i statskundskab ved Københavns Universitet, siger:

»Det er en fordel, hvis politikere og ministre har erhvervserfaring. De får et bredere kontaktnet, og de ved også bedre, hvad det betyder for de folk, hvis tilværelse de regulerer. Det giver en god fornemmelse, når man skal lovgive, hvis man selv har mærket effekten på sin egen og kollegers krop.«

»Desuden står man stærkere overfor embedsværket, hvis man har erfaringer og inspirationer udefra på baggrund af rigtige jobs i det private eller det offentlige. Mange politikere kommer for tidligt ind i politik, og det bliver alt for hurtigt en levevej.«

»Integrationsminister Mattias Tesfaye er en undtagelse. Han har faktisk arbejdet mange år som murer og fagforeningskonsulent. Det er måske også derfor, han har så utrolig høj en troværdighed og fik et godt valg,« siger Peter Nedergaard.

Tryk på billedet og se ministrenes erhvervserfaring

Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, synes, kritikken er »noget pjat«.

»Alle de politikere, der nu er blevet ministre, er dygtige folk med stor politisk erfaring. Ellers ville statsministeren ikke have valgt dem til at blive ministre. Og vælgerne har jo tiltro til, at de har en bred viden og kan sætte sig ind i folks forhold, ellers ville de ikke have givet dem tusindvis af stemmer. Det er fair nok at kritisere politikerne, men gør det ud fra deres politik og bedøm dem gerne på deres på gerninger.«