Den nye formand giver sig selv. Og den nye næstformand er en kvinde.

Sådan lyder vurderingen fra to politiske kommentatorer og kendere af Venstre, efter Lars Løkke Rasmussens og Kristian Jensens lørdag meldte deres exit som ledere af Venstre.

Ifølge Venstre-kender og medlem af partiet Jarl Cordua er Jakob Ellemann-Jensen den eneste reelle formandskandidat. Til gengæld er der flere bud på næstformandsposten. En af dem er kendt for at fejre udlændingestramninger med kage.

»Inger Støjberg repræsenterer et stort mindretal i partiet. Så jeg kan sagtens se, at hun kan blive næstformand,« siger han.

Med 28.420 personlige stemmer var Inger Støjberg Venstres absolut største stemmesluger i det midt- og vestjyske ved valget i juni måned.

Tidligere på måneden forsøgte Lars Løkke Rasmussen at gøre hende til en del af gruppeledelsen, men hun blev vraget og måtte 'nøjes' med at blive retsordfører.

Det fik en anden stemmesluger ved Europa-Parlamentsvalget i det jyske Søren Gade til at kritisere ledelsen:

»Den fløj og Ingers holdninger har stor rod hos befolkningen. Der er mange, der er bekymret for indvandring,« lød det fra Søren Gade til TV Midtvest.

»Jeg er bekymret for, hvem der nu skal repræsentere de synspunkter, der har været skyld i, at så mange mennesker er vendt tilbage til Venstre ved sidste folketingsvalg,« lød hans analyse.

Jakob Ellemann-Jensen og Sophie Løhde, da de ankomm til Venstres hovedbestyrelses møde i dag. De kan være en ny formandsduo. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Jakob Ellemann-Jensen og Sophie Løhde, da de ankomm til Venstres hovedbestyrelses møde i dag. De kan være en ny formandsduo. Foto: Mads Claus Rasmussen

Og netop Inger Støjbergs værdipolitiske profil som strammer er hendes styrke - men også svaghed:

»Inger Støjberg er en stemmemagnet, og hun er populær i Jylland. Hun kan absorbere den nationalkonservative strømning. Men hun er også kontroversiel og kan give anledning til uenighed i ledelsen,« siger Altingets politiske kommentator Erik Holstein.

Også Jarl Cordua har et men i forhold til Inger Støjberg.

Og det er, at S-regeringen har varslet, at den vil nedsætte en kommission, der skal undersøge sagen om de såkaldte barnebrude, hvor Inger Støjberg som minister er blevet beskyldt for at have stået bag ‘en ulovlig instruks’.

»Det kan belaste hende i den kommende regeringsperiode. Og det vil ikke være godt for partiet, at hun så samtidig er næstformand,« siger Jarl Cordua.

Jarl Cordua ser også en mulighed med et delt næstformandsskab mellem den sønderjyske regionsrådsformand i Sønderjylland, Stephanie Lose, og gruppenæstformand Sophie Løhde.

»Stephanie Lose kan drive den ideologiske debat og rejse land og rige rundt. Sophie Løhde er en, der er optaget af at reformere. Hvis det skal handle om andet end stram udlændingepolitik, så er det også en mulighed med de to,« siger han.

Til næstformandsposten ser Altingets Erik Holstein også Sophie Løhde og Stephanie Lose som de oplagte muligheder:

»Sophie Løhde er ikke særlig ideologisk, så hun vil helt sikkert kunne bestride posten. Men hun har ikke så bred appel som Inger Støjberg,« siger Erik Holstein.

Han ser regionsrådspolitikeren Stephanie Lose som en joker:

»Hun repræsenterer det brede bagland, som har været utilfredse med blandt andet sundhedsreformen,« siger han.