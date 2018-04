PET har i årevis lagret oplysninger i særskilt arkiv. Omfanget kan være større end hidtil kendt, skriver avis.

København. Omfanget af et PET-arkiv med følsomme oplysninger om danskere, der ifølge PET-loven skulle være slettet, kan være langt større end hidtil kendt.

Det skriver Politiken på baggrund af et svar fra Rigsarkivet.

Heri fremgår det, at Politiets Efterretningstjeneste, PET, aldrig har overført klassificerede digitale oplysninger til Rigsarkivet. Tjeneste har ellers sagt, at "en stor del" af oplysningerne er blevet overført.

På baggrund af oplysningerne fra Rigsarkivet siger eksperter, at PET har vildledt offentligheden om arkivets omfang.

- Embedsmænd er underlagt sandhedspligt og et vildledningsforbud. I denne sag har PET tilsyneladende svaret vildledende og udeladt vigtige forbehold om omfanget af de oplysninger, der gemmes i arkivet.

- Det er potentielt strafbart, siger Sten Bønsing, professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, til Politiken.

Kritikken kommer, efter at Politiken tidligere i april skrev, at PET i årevis ikke har efterlevet PET-lovens slettefrister, fordi størstedelen af tjenestens data ifølge arkivloven skal gemmes til historisk brug.

Derfor har PET i stedet lagret oplysninger i et særskilt arkiv i sit hovedkvarter, hvor agenter fortsat har fået adgang. PET kalder fænomenet "logisk sletning".

- PET har allerede overdraget en stor del af det bevaringsværdige materiale til Statens Arkiver.

- Den resterende del af materialet opbevares efter aftale med Rigsarkivet af sikkerhedsmæssige årsager midlertidigt i PET, skrev PET til Politiken 3. april.

Tjenesten gav dermed indtryk af, at "en stor del" er overført til Rigsarkivet, som Statens Arkiver har heddet siden 2014.

Men nu oplyser Rigsarkivet, at man, siden ordningen trådte i kraft for fem år siden, alene har modtaget "papirarkivalier" og oplysninger fra "et par fællessystemer", som PET deler med andre myndigheder.

Chefjurist i Amnesty Claus Juul kritiserer PET-svaret fra 3. april.

- PET giver indtryk af, at man har overført "en stor del", men bare lige mangler det sidste, når sikkerheden er på plads.

- Men i realiteten er alle klassificerede oplysninger blevet hos PET. Det er et problem for borgernes retssikkerhed, siger han til Politiken.

Politiken har spurgt PET, om tjenesten fastholder at have overført en stor del af sit materiale. I en mail svarer PET:

- Som det vil være Politiken bekendt, er PET anmodet om at udarbejde en orientering om sagen. Set i lyset heraf kan PET ikke bidrage forud herfor med yderligere.

/ritzau/