Regeringens planer om at sende asylansøgere til Rwanda blev sent tirsdag aften yderligere kompliceret.

Det skete da Storbritannien netop var ved at sende et fly afsted til Rwanda med en håndfuld asylansøgere, som skulle omplaceres fra Storbritannien til Rwanda og fortsætte deres asylsag derfra.

I sidste øjeblik kom Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol med en kendelse, som effektivt stoppede flyet og tvang de engelske myndigheder til at udsætte udrejseplanerne.

»Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelse betyder også en risiko for de danske planer om at sende asylansøgere til Rwanda,« siger professor ved Juridisk Institut ved Aarhus Universitet, Jens Vedsted-Hansen.

Amnesty International i Danmark er enige.

»Jeg vurderer, at det er meget usikkert om den danske regering nu kan sende flygtninge til Rwanda uden at komme i problemer med Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol,« siger Martin Lemberg-Pedersen, chef for politik og samfund i Amnesty International i Danmark.

Kaare Dybvad Bek, udlændinge- og integrationsminister må nu se om han kan gennemføre regeringens planer om at udsende migranter til Rwanda til trods for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols kendelse.

Kendelsen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol omhandler en række forhold, som er ret specifikke for Storbritanniens aftale med Rwanda, men også nogle forhold, som også vil være relevant for den aftale, som Danmark arbejder på at indgå.

Kendelsen fra tirsdag aften er kun midlertidig. Den blokerer i nogle uger for at en enkelt af asylansøgerne kan udsendes. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol havde kun taget stilling til den konkrete sag.

Kendelsen gik på, at personen ikke kunne udsendes, da han ikke havde udtømt alle sine juridiske muligheder i Storbritannien for at prøve sin sag. Først når det er sket, så kan han udsendes.

Det betyder dog ikke, at det kommer til at ske alligevel. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol er nemlig bekymrede for en række parametre, som den sandsynligvis også vil være bekymret for, når det handler om Danmarks planer for at sende flygtninge til Rwanda.

»Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol udtrykker i kendelsen bekymring for om Rwanda er et sikkert tredje land at sende flygtninge til,« siger professor Jens Vedsted-Hansen og fortsætter:

Politisk leder for Radikale Venstre Sofie Carsten Nielsen har truet med at vælte regeringen, hvis den gennemfører sine planer om at sende migranter til Rwanda.

»Rwanda er ikke forpligtiget af den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Desuden læner Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol sig op ad den kritik som FNs Flygtningeorganisation UNHCR har udtrykt om udsendelsen af flygtninge til Rwanda,« siger Jens Vedsted-Hansen.

Han understreger, at Storbritannien ikke har lavet en juridisk forpligtigende aftale med Rwanda, men alligevel havde landet planer om at udsende flygtninge alligevel. I Danmark er der vedtaget en lovbestemmelse om, at der netop skal indgås en juridisk forpligtigende aftale.

Martin Lemberg-Pedersen fra Amnesty vurderer, at Danmark – modsat Storbritannien – kan få problemer med regler i EU.

»I Dublin-forordningen har vi forpligtiget os til at agere som første ankomstland, når der ankommer flygtninge til Danmark, hvilket betyder at vi påtager os forpligtigelsen til at beskytte og tage stilling til ansøgerens asylsag. Derfor kan det sandsynligvis være et problem i forhold til vores EU samarbejde, hvis vi i stedet for sender flygtninge til Rwanda. Her står Storbritannien udenfor EU,« siger Martin Lemberg-Pedersen.

I sidste uge meldte Radikale Venstre ud, at hvis regeringen sendte migranter til Rwanda, som den har planer om, så ville Radikale trække støtten til regeringen.

B.T. arbejder på at få politiske kommentarer til sagen.