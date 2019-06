B.T.s politiske kommentator Søs Marie Serup er klar med dommen over valgkampens sidste partilederdebat.

»Løkke havde trukket en bogstavskanin op af hatten før aftenens debat, hvor han meddelte, at han går til valg på en regering hen over midten.«

»Igen må man spørge sig selv, hvorfor regeringen så ikke er gået af. Men faktum er, at det slog en tone an for den sidste partilederrunde før danskerne går til stemmeurnerne. En partilederrunde, hvor fem partiledere pegede på sig selv som statsminister.«

»Det var en forrygende partilederrunde, hvor der var noget på spil og ild i øjnene på de ellers dødtrætte partiledere. Der var simpelthen nerve - og det hjalp med at få forskellene tydeligere frem, men ligeså vigtigt; værdierne bag holdningerne. Og i den disciplin var K-formand Søren Pape bedst!«

Han/hun blev sendt til tælling, da…

»En intetanende Lars Løkke Rasmussen (V) blev sendt til tælling på sociale medier, hvor man bemærkede, at han havde medbragt sin mobiltelefon, som lå synligt på bordet og af og til lyste op.«

»Det skaber naturligvis en mistanke om, at han kan have modtaget beskeder med forslag til kommunikation eller tal og fakta. Sandsynligvis er han bare træt og tjekker, hvor hurtigt tiden går. Men det signal er skidt, for seerne sidder samtidig og forsøger at tage debatten meget alvorligt. Træt eller ej - en partileder skal vise, at han/hun gider være der.«

»12 partiledere grinede af Uffe Elbæk (Alt), da han forsøgte at fortælle om sin plan om at lægge en afgift på alle varer, der svarer til deres klimabelastning. Det er skidt at blive grinet af, når man er seriøs og taler om det, der engang var ens vindersag. Han kunne næsten ikke få fremstammet sin ellers udmærkede pointe.«

»Rasmus Paludan (SK) leverede en helt skør teori om, at de børn i TV 2s dokumentar om københavnske børneinstitutioner, der var voldelige, var ikke-danske. Det taler muligvis til et yderste snævert lille bitte segment, men folk, der har set dokumentaren, vil være dybt uenige. Og han trækker i hvert fald ikke mange borgerlige vælgere til sig med den tilgang.«

Debattens bedste parade blev sat, da ...

»Natasja Crone spurgte Søren Pape Poulsen (K) til, at hans partifælle borgmesteren på Frederiksberg vil indføre minimumsnomeringer.«

»Det fejede Pape nemt af med henvisning til sin tid som borgmester, hvor han kunne komme til to kvalitetsmæssigt vidt forskellige institutioner, som fik præcis lige mange penge. Og han fik endda flettet begrebet 'privat velfærd' (oversat penge i lommen gennem skattelettelser) ind.«

»Kristian Thulesen Dahl (DF) angreb endelig Mette Frederiksens (S) udlændingepolitik - og den bed i S-formanden. Der er ikke nogen, der er bedre egnet til den aktion end ham. Men han burde være kommet op i netop det gear langt tidligere i valgkampen. I mellemtiden har Mette Frederiksen fået kilometer i benene og kunne derfor nemt feje Thulesen Dahls ønske om VETO-ret i udlændingepolitikken af banen med allerede kendte argumenter.

Debattens mest overraskende øjeblik kom, da…

»Pernille mod Pernille - Skipper (Ø) mod Vermund (NB) - gav et brag af et sammenstød i debatten. De burde måske overveje flere debatter med hinanden, for det var der godt nok saft og kraft i - lidt som Radikale Venstre mod DF i gamle dage, før de blevet alt for hyggelige.«

»Thulesen Dahl blev spurgt, hvad han personligt havde gjort for at efterlade et mindre klimaaftryk og vupti tryllede han en folder frem fra lommen om, at han havde fløjet København-Rønne og havde kompenseret 110 procent for sit Co2-aftryk.«

»Det brugte han som et absurd eksempel på klimadebatten. Det var en opfølgning på Pia Kjærsgaards (DF) 'klimatosser' og det ledige standpunkt. Men dermed talte han også til sin base, som bl.a. består af landmænd og folk, der ikke flyver meget, men som til gengæld godt vil have lov at spise kød i fred.«

Sådan skal han/hun forsøge at komme igen efter aftenens nederlag…

»Isabella Arendt (KD) tabte aftenens debat. Og hun skal kunne mere end bare hæve stemmen og øjenbrynene og den alvorlige mine. Der skal et positivt fremadrettet budskab på banen. Og hun har RET travlt nu.«